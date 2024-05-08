Şampiyonlar Ligi'nde peri masalı! Finale yükselen Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in görüntüleri gündem oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Dortmund'a finali getiren golü 50. dakikada Mats Hummels kaydetti.

35'LİK HUMMELS TARİHE GEÇTİ

Yarı finalin iki ayağında da maçın adamı seçilen ve rövanş maçında gol atan Mats Hummels, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir yarı final maçında gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

37 yaş 148 gün - Ryan Giggs (2011)

37 yaş 54 gün - Edin Dzeko (2023)

35 yaş 143 gün - Mats Hummels (2024)

11 YIL SONRA, YİNE WEMBLEY! HUMMELS VE REUS...

2013 yılından sonra Devler Ligi'nde ilk kez finale yükselen Borussia Dortmund'da 2013 yılında yine Wembley'de oynanan final maçında Marco Reus ve Mats Hummels ilk 11'deydi.

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Dortmund, 2013'teki finali Bayern Münih'le oynamış ve dramatik şekilde kupayı rakibine kaptırmıştı. Bugünkü Real Madrid - Bayern Münih maçının sonucuna göre 2013'te Wembley'de oynanan finalin rövanşı gerçekleşebilir. Almanya'da oynanan maç 2-2 sona ermişti.

PSG DİREKLERİ DÖVDÜ, MBAPPE KAYIPLARI OYNADI

Dortmund'daki ilk maçı 1-0 kaybeden PSG'nin iki topu direkten dönmüştü. Dün geceki rövanş maçında rakip kaleye 30 şut gönderen Fransız devinin 4 topu direkte patladı.

Rövanş maçında 30 şut çeken PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son 20 yılda gol atamadan en fazla şut çektiği maçı oynadı.

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, ilk maçın ardından rövanş maçında da yokları oynadı. İlk maçta kaleyi bulan tek şut atan ve 16 top kaybı yapan yıldız futbolcu, rövanş maçında kaleyi bulan 3 şut çekip 18 top kaybıyla oynadı.

Sosyal medyadada Mbappe'nin etkisizliği hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

TRİBÜNDEN TAKIMIN BAŞINA, GÖZYAŞLARINDAN FİNALE

Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkaran Edin Terzic, Alman devinin ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği Klopp'lu yıllarında takımı tribünden destekliyordu.

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Daha sonra kulüpte çeşitli görevlerde bulunan Terzic, 2018 yazında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2020 sounda geçici olarak göreve getirilen Terzic, daha sonra takımın teknik direktörü oldu.

Edin Terzic, Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluğu son hafta taraftarının önünde Bayern Münih'e kaptıran Dortmund'da Sarı Duvar büyük hüsran sonrası takımı çağırıp destek olmuş, o anlarda Edin Terzic'in gözyaşları ekranlara yansımıştı.

Takımın başında kalıp kalmayacağı bir süre belirsiz olan Terzic, bu sezon ligde iyi bir performans sergileyemese de Şampiyonlar Ligi'nde takımını finale taşımayı başardı.

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NURİ ŞAHİN VE SALİH ÖZCAN'IN HEYECANI! 2013 FİNALİNDE SÜRE ALMIŞTI

Bu yılın başında Antalyaspor'dan ayrılarak Dortmund'da Terzic'in yardımcılarından biri olan Nuri Şahin de kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayacak.

2013 finalinde Dortmund kadrosunda olan Nuri Şahin, maçın son anlarında oyuna girmişti.

Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Salih Özcan da Devler Ligi finali heyecanı yaşayacak.