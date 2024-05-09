Real Madrid yine ölümden döndü: İki dakikada Devler Ligi final bileti! 90+13'te tartışılan ofsayt kararı, Bayern Münih isyanda...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Wembley'de oynanacak finalin ikinci takımı Real Madrid oldu. 2-2'nin rövanşında Santiago Bernabeu'da Bayern Münih'i konuk eden İspanyol devi, 88 ve 90+1'de bulduğu Joselu ile bulduğu gollerle yine tarihi bir geri dönüşe imza attı ve adını finale yazdırdı.

Bayern Münih'in tek golünü 68. dakikada Alphonso Davies kaydetti.

TARİHTE BİR İLK YAŞANDI!

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular 3 gol attı. Sakatlanan Gnabry'nin yerine 27. dakikada oyuna dahil olan Davies 68. dakikada şık bir vuruşla takımını avantajlı konuma getirdi.

81. dakikada oyuna dahil olan Joselu ise 88'de Neuer'in sektirdiği topu tamamlayıp skoru eşitledi, 90+1'de ise Rüdiger'in soldan ortasını kale önünde tamamlayıp takımını finale taşıdı.

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ANCELOTTI'NİN 6. FİNALİ!

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Devler Ligi'nde 6. kez finale yükseldi. İtalyan teknik adam bu alanda tarihin en iyisi konumunda bulunuyor.

2003'te Milan'la kupayı kazanan Ancelotti, 2005'te Milan'la İstanbul'da Liverpool'a kaybetmiş, 2007'de ise yine Milan'la kupaya uzanmıştı. 64 yaşındaki çalıştırıcı 2014 ve 2022 yıllarında Real Madrid ile kupa sevinci yaşadı.

OFSAYT TARTIŞMASI! 90+13'TE BAYERN GOLÜ BULDU AMA...

Real Madrid'in 90+1'de Joselu ile bulduğu golda ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından gol kararı çıktı ve Bernabeu yıkıldı.

Kalan bölümde Bayern Münih maçı uzatmaya götürmek için gol aradı. Hakem Marciniak 9 dakika olarak işaret ettiği uzatmayı VAR incelemesi ve oyunun sakatlık sebebiyle durmasından dolayı uzattı. 90+13. dakika oynanırken Pavlovic'in ceza alanına uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan iki Bayernli oyuncudan Mazraoui kafayla indirdi, topu takip eden Müller kafayla penaltı noktasına doğru topu yolladı, orada gol arayan De Ligt dönerek vurdu ve top ağlara gitti.

Mazraoui'nin kafayla indirmesinin ardından ofsayt bayrağı kalktı ve maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak, Müller topa dokunmadan düdüğünü çaldı. De Ligt topa vurduğu sırada Real Madrid savunması ve kaleci Lunin düdük sebebiyle hareketsiz kaldı.

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Topun ağlara gitmesinin ardından Bayern Münih oyuncuları ve teknik heyet maçın hakemine yoğun şekilde itiraz etti ancak top oyundayken düdük çaldığı için VAR incelemesi yapılamadı ve gol geçersiz sayıldı.

"UTANÇ VERİCİ! YAN HAKEM BANA 'HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM' DEDİ"

Maçın ardından pozisyonla ilgili konuşan Matthijs De Ligt; "Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı utanç verici bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve bayrak golden sonra kalktı. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi." dedi.

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Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel ise konuyla ilgili; "Tam bir felaket. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı. Real Madrid'in bu geri dönüşlerini nasıl açıklarım? Hakemlerin bunlarda etkisi var." diye konuştu.

ANCELOTTI: BİZ DE NACHO'NUN ATTIĞI GOL İÇİN TEPKİ GÖSTERELİM

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de maçın ardından Bayern Münih'in tepkileriyle ilgili şunları söyledi: Bayern Münih ofsayt konusunda tepki mi gösteriyor? Tamam, o zaman biz de Nacho'nun iptal edilen golü için tepki gösterelim çünkü Joshua Kimmich kendini yere attı.

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Maçın 72. dakikasında Real Madrid, Dier'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi ancak VAR uyarısıyla monitörün başına giden Marciniak, Nacho'nun Kimmick'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.