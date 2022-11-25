Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a gönderme!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylıların yaptığı, “Adalet” açıklamalarına göndermede bulundu. 1907 Fenerbahçe Derneği’nin gecesinde konuşan Koç, şunları söyledi: “Hepimiz görüyoruz. Adalet isteyenler, Fenerbahçe’ye adaletsizlik istediler. Bir nebze de başarılı oldular bu çıkışlarında. Herhalde lig şu anda daha temizdir. Herhalde ben de artık federasyon başkanı değilimdir. Arkadaşlar bunlara izin vermeyelim, uyanık olalım.

YABANCI HAKEME ONAY

Koç, dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında da önemli açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği başkanlığını da yürüken sarı lacivertliler’in patronu, “TFF, VAR için yabancı hakemi araştırıyor. Ligimizde 29 orta hakeme ihtiyaç var. Bu sezon için 6 hakem eksik. Biz eksikler için, yabancı hakem (orta) konusunu federasyona ileteceğiz.

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KORSANA CEZA ŞART

Bir önemli konumuz da korsan yayınlar. Daha önce yayın geliri olarak 350-400 milyon dolar alırken, şimdi 115 milyon dolara düştü. Bunun sebebi korsan yayın. Buna mutlaka ceza gelmeli. Sadece yayını yapanlar değil, izleyenler de ceza almalı” dedi.