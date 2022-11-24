Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadyumu oluyor!

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Fenerbahçe'de Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle stadyum isminde değişiklikliğe gidilmesi gündeme geldi.

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.

Derneğin 30. yıl kuruluş dönümünde yapılan bu öneriye yönetim kurulu üyelerinin alkışla destek verdiği öğrenildi.

'GEREKENİ YAPARIZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."

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