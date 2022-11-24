Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadyumu oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şükrü Saraçoğlu#Atatürk
Fenerbahçe Stadyumunun ismi Atatürk Stadyumu oluyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 21:22

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle stadyum isminde değişiklikliğe gidilmesi gündeme geldi.

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.

Derneğin 30. yıl kuruluş dönümünde yapılan bu öneriye yönetim kurulu üyelerinin alkışla destek verdiği öğrenildi.

'GEREKENİ YAPARIZ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100’üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023’de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Ülker Grubu ve Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."

 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kim Min-Jae: Fenerbahçeyi özlüyorumKim Min-Jae: 'Fenerbahçe'yi özlüyorum'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Şükrü Saraçoğlu#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM

BAKMADAN GEÇME!

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi

Çocuklar arasında ‘virüs kokteyli’ dolaşımda! Ebeveynler işe gidemiyor... RSV nasıl bu kadar güçlendi?

#RSV
Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... 1i ağır 68 yaralı

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... 1'i ağır 68 yaralı

#DEPREM