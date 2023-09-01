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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 6 numara açıklaması

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçe Başkanı Ali Koçtan 6 numara açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 21:15

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Konferans Ligi kura çekimlerinin ardından açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 6 numara bölgesine yapılacak transfer ve diğer gelişmelerle ilgili TRT Spor'a konuştu. 

Ülke puanı hakkında açıklama yapan Ali Koç, "Bu seneki 1 numaralı motivasyonumuz, ülkemizi ilk 10'da tutmak çok önemli. Bunu yapacak gücümüz olduğunu düşünüyorum. 3 takımız. Geçen sene 20'inci başladık Avrupa'da, sezon sonunda 12'ye kadar geldik. Bu senenin başında 9'a geldik. 8, 9, en kötü 10 bitirmemiz lazım. Çeyrek, yarı final görürsek her şey olabilir." dedi.

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"BİR 6 NUMARA EKSİĞİMİZ VAR"

transfer çalışmaları hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu sene transferde son 5 senenin en doğru tercihlerini yaptık diyebiliriz. Bir 6 numara eksiğimiz var. Önümüzdeki 2 gün içerisinde bitirebilirsek Avrupa'ya yazdırırız, bitiremezsek de bir 15 günümüz var. Avrupa'da oynayamaz belki ama bize gerçek, sağlam bir 6 numara lazım, defansif bir 6 numara. Bakalım ne göreceğiz." diye konuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

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