Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere'de Acun Ilıcalı ile buluştu! 5 milyon euroluk transfer teklifi...

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Londra'da bir araya geldi. İngiltere'ye teknik direktör görüşmeleri için giden Ali Koç'a, Ilıcalı'nın da destekde bulunacağı ileri sürüldü.



Vitor Pereira'nın ayrılığından sonra takımın başına geçici olarak İsmail Kartal'ı getiren Ali Koç, İngiltere'ye giderek, Hull City'i satın aldığını duyuran Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ajansspor'un haberine göre; Championship ekibinin maçını tribünden izleyen ikili, lüks bir rezidansta Fenerbahçe maçını tabletten takip etti.

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ALLAHYAR VE ZAJC TRANSFERİ



Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın, Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar ve Zajc ile ilgilendiği iddia edilirken, ikilinin bu transferler ile ilgili görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmediği bilinmiyor.

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ALMANYA'DAN SONRA İNGİLTERE



İlk önce Almanya'ya, ardından İngiltere'ye giden Başkan Ali Koç'un teknik direktör konusunda Ilıcalı ile birlikte hareket edeceği ileri sürüldü.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI



Hull City'nin, Allahyar Sayyadmanesh için 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia edilirken Anderlecht’in de oyuncuya ilgisi bulunuyor. Yine Hull City, Fenerbahçe’de forma giyen Miha Zajc için resmi teklifini yapıp beklemeye geçti.