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Alex de Souza'dan olay Aykut Kocaman yorumu

#Alex De Souza#Aykut Kocaman#Fenerbahçe
Alex de Souzadan olay Aykut Kocaman yorumu

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Brezilya basınına verdiği röportajda Teknik Direktör Aykut Kocaman hakkında şok açıklamalarda bulundu.

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2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'den, Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunların ardından 2012-13 sezonunda ayrılan Alex de Souza, deneyimli teknik adamla ilgili çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Sarı lacivertliler büyük başarılara imza atan ancak Kocaman'ın kadroda düşünmemesi nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Alex, yıldızının barışmadığı deneyimli çalıştırıcı hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

"EN KÖTÜSÜ KOCAMAN"

"Çalıştığın en iyi ve en kötü teknik adamlar kimlerdi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Alex, "En iyisi Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı." dedi.

Şimdilerde ülkesinde Sao Paulo U20 takımını çalıştıran ve teknik direktörlüğe hazırlanan Alex, Fenerbahçe'de teknik direktörlük için de gündeme gelmişti.

HEYKELİ DİKİLDİ

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Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayan ve heykeli dikilen Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli formayla çıktığı 344 maçta 171 gol ve 163 asistle oynamıştı.

 

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#Alex De Souza#Aykut Kocaman#Fenerbahçe

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