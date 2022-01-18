Fenerbahçe'nin en şanssızı da en çok katkı vereni de Enner Valencia

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yinelediCovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca çağrısını yineledi#Koronavirüs
Omicronu bilmişti... Yeni tehdidi açıkladıOmicron'u bilmişti... Yeni tehdidi açıkladı#Koronavirüs
Galatasarayda yeni dönem kapıda Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...Galatasaray'da yeni dönem kapıda! Luis Campos, Burak Yılmaz ve Fatih Terim üçgeni...#Galatasaray
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiyeye gelebilirErdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye gelebilir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyat Stadında ilk gol penaltıdan geldiCanlı | Olimpiyat Stadı'nda ilk gol penaltıdan geldi!#Vavacars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Maçı
Bitcoini resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğanla görüşecekBitcoin'i resmi para birimi yapmıştı... Osmanlı torunu Erdoğan'la görüşecek#El Salvador
Dikkat Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeliDikkat! Açıklamalar peş peşe geldi: Çok sayıda kentte eğitime kar engeli#Kar Yağışı
Seçim barajı, HDPli Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacakSeçim barajı, HDP'li Güzel, Rusya-Ukrayna krizi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022 bizim en parlak yılımız olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı Konyada duygusal anlar...Ahmet Çalık gözyaşlarıyla anıldı! Konya'da duygusal anlar...#Ahmet Çalık
Onlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandıOnlarca araç birbirine girdi: Yaralılar var... Yol kapandı#Bolu
Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar Büyüme vurgusu...Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar! Büyüme vurgusu...#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ayrılık iddialarına çarpıcı yorum Muslera olsam son kuruşu almadan gitmemAyrılık iddialarına çarpıcı yorum! "Muslera olsam son kuruşu almadan gitmem!"#Anders Behring Breivik
Hamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı Bakan Kocadan açıklamaHamile hemşireye saldıran 2 kişi tutuklandı! Bakan Koca'dan açıklama#Başakşehir
Ünlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyorÜnlü şarkıcı, nişanlısının dağınıklığından şikayetçi: Kullanıp kullanıp evin her yerine atıyor #Katy Perry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'nin en şanssızı da en çok katkı vereni de Enner Valencia

#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig
Fenerbahçenin en şanssızı da en çok katkı vereni de Enner Valencia
Süleyman Arat

Sakatlık sonrası bu kez de gribe yakalanan yıldızın yokluğunda F.Bahçe skor üretmekte zorlanıyor. Üç kulvarda 9 gol, 5 asist üreten 32 yaşındaki futbolcu, takımın skora en çok direkt katkı veren ismi konumunda. Antalya’da dönüş yapma hayalleri hastalığa takılan Valencia’nın Altay sonrası Sivas’la sahalara dönmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili silahı konumunda olan Enner Valencia’nın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı lacivertlilerle boy gösterdiği üç kulvarda toplam 9 gol, 5 asist üreterek takımın en önemli gol umudu olan 32 yaşındaki Ekvadorlu yıldız, önce sakatlık şimdi de gribal enfeksiyon yüzünden formasından uzak kaldı.

14 GOLE KATKI VERDi

Sakatlık ve hastalık yüzünden ligde 7, Avrupa’da 3 maçı kaçırmış olsa da hâlâ takımın skora en çok katkı veren ismi Valencia’nın yokluğunda sarı lacivertli ekip ciddi anlamda gol sorunu yaşıyor. yıldız futbolcu bu sezon ligde 14 maçta 3 gol, 3 asist, Avrupa’da 5 gol, 2 asist üretirken, ziraat Türkiye Kupası maçında da 1 gol atmayı başardı.

Gözden Kaçmasın

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Attila Szalai için dünyanın en zengin kulübü de devreye girdiAvrupa devlerinin peşinde olduğu Attila Szalai için dünyanın en zengin kulübü de devreye girdiHaberi görüntüle

HEDEF HAFTA SONU

Adana Demirspor’la oynanan sezonun ilk maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Valencia, sonraki 10 karşılaşmanın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı. Konya maçının 78. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan yıldız oyuncu, arka arkaya 5 müsabaka kaçırdı. Sakatlıktan yeni çıkıp maç eksikliğini gidermek isterken bu kez de gribal enfeksiyon geçirerek yine formadan uzak kaldı. Valencia’nın Altay maçını da kaçırıp Sivas karşısında sahada olması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Alex de Souzadan olay Aykut Kocaman yorumuAlex de Souza'dan olay Aykut Kocaman yorumuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Enner Valencia#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı

Koronavirüs sonrası koku ve tat kaybının sebebi genetik faktörler çıktı!

#Koronavirüs
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku

#Jet Fadıl
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19