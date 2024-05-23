Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç ile başkanlık yarışına girecek olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın listesi şu şekilde:

Asil üyeler

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur

Yedek üyeler

Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın