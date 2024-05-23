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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırımın yönetim kurulu listesi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 18:28

Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç ile yarışacak olan Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu.

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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda Ali Koç ile başkanlık yarışına girecek olan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

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Aziz Yıldırım'ın listesi şu şekilde:

Asil üyeler

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur

Yedek üyeler

Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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