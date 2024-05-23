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Fenerbahçe'de Ali Koç'un listesinde sürpriz isimler! Acun Ilıcalı...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Acun Ilıcalı
Fenerbahçede Ali Koçun listesinde sürpriz isimler Acun Ilıcalı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 16:25

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu. Acun Ilıcalı ve Hulusi Belgü listede yer alırken Selahattin Baki listede yer almadı.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile başkanlık seçiminde yarışacak olan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu. Acun Ilıcalı listede yer aldı.

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Ali Koç'un listesi şu şekilde:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güray Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkut, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Fırat Perahya, Selma Rodopman

ALİ KOÇ'TAN SELAHATTİN BAKİ AÇIKLAMASI

Ali Koç, listesinde yer almayan Selahattin Baki ile ilgili şunları söyledi:

6 sene boyunca en en yakın çalıştığım yönetici Selahattin Baki'dir. 6 sene boyunca en çok saldırılan Selahattin Baki'dir. Son olarak ben istemeden saldırmışım (Gülerek). Futbolun içinde olduğu, benle yakın çalıştığı için iftiralara uğramıştır. 2-3 maç dışında hiçbir maçta kafilemizi yalnız bırakmamıştır. Çok büyük transferlere imza atmıştır. Pazarlık yapmayı bizlerden daha iyi bilmiştir. En önemli imzası Kim Min-Jae'dir, tek başına yapmıştır. Fred'de büyük payı vardır. Selahattin Baki, dışarıdan bize katkı sağlar. İlk transferlerimize, son transferlerimize bakın, arada fark var. İlk dönemde elimiz kolumuz mali açıdan çok bağlıydı, onu da unutmayın.

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Fenerbahçede Ali Koçun listesinde sürpriz isimler Acun Ilıcalı...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Acun Ilıcalı

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