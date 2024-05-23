Fenerbahçe'de Ali Koç'tan seçim öncesi flaş açıklamalar! 'Batmaya yakın durumdaydık! O günlere dönemeyiz' Aziz Yıldırım'a Mourinho cevabı ve canlı yayın daveti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi lansman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Bugün "Altı yıl boşa geçmiş" diyenler üzerine altı yılda olanları sizlerle paylaşacağım. Niye karar değiştirip aday olduğumu paylaşacağım. Görev süremiz boyunca çalışma arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'nin geleceği açısından kritik öneme sahip, stratejik konularda ciddi başarılar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Yaptığımız değerlendirmelerde başarı ve hatalarımızla yüzleştik. Açık yüreklilikle söylüyorum ki geçmişte yaşananlardan çok şey öğrendik, neler yapılması gerektiğini bugün çok çok daha iyi görüyoruz.

"BATMAYA YAKIN BİR DURUMDAYDIK"

Hiç olmadığı kadar tecrübe kazandık. Neler yapılması gerektiğini bugün çok daha iyi görüyoruz. Bizim Fenerbahçe'ye bilerek, istemeden hiçbir yanlışımız olmadı. Olamaz da... Sürdürülebilir bir mali yapı için çok yol kat ettik. Daha gidecek yolumuz var ama doğru yoldayız. Gelir gelmez ekonomik duruma bir baktık. İyi olmadığını bekliyorduk ama bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk. Kulübün finansal durumunu önceki yönetimimiz bilmiyordu. Onlar da bizim kadar Fenerbahçeli. Kimse bilerek, isteyerek kulübünün finansal durumunu bu raddeye getirmez. Biz demiyoruz, bağımsız raporlar diyor. Bu rapora göre Avrupa'da batmaya en yakın, en riskli kulüp Fenerbahçe olarak görülüyor. Net borcun geliri oranında Avrupa'nın en kötü ikinci kulübüydük. Aşağı yukarı 700 kulüp var. Parasal olarak net borcumuz Avrupa'nın 6. sırasındaydı. 100 milyonlarca dolarlık kulüplerin bizim kadar borç seviyesi yoktu. Tüm bu kulüpler arasında Fenerbahçe'nin net borcu uzun vadeli varlıklarından daha fazlaydı.

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"BORÇ YARIYA İNDİ"

Toplam yükümlülüklerimiz 612 milyon euroyu bulmuştu. Bugün ise 29 Şubat 2024 rakamlarıyla konuştuğumuzda 307 milyon euroya indi. Neredeyse yarıya inmiştir borç. Biz bırakırken 3,5 milyar borç vardı, şimdi 11'e geldi diyorlar. Bunu bu şekilde ifade etmek, muhasebe ve ekonomiden çok uzak insanların söyleyeceği unsurlardır.

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612'nin 347'si finans kuruluşlarınaydı. Bugün 104 milyon euroya indi. Üstelik 347 milyon euronun 74'ü fahiş faiz oranlarıyla faktoring borçlarıydı, çok şükür bugün hiçbir faktoring borcumuz kalmamıştır. Allah o günleri kulübümüze bir daha yaşatmasın. Döviz pozisyonunu kapattık, tüm borçlarımızı TL'ye çevirdik. 5-6'dan çevirdik, bugün maalesef euro kuru 35'e gelmiştir.

"FFP'DE SORUNUMUZ YOK, FORMA SATIŞINDA TARİH YAZDIK"

Kulübümüze yeni gelir kaynakları sağlarken diğer taraftan da transferi harcama kalemi olmaktan çıkarıp yatırım kalemi olarak yerleştirdik. Transferde tarihi gelirler elde edilirken, Avrupa'nın 5 büyük ligine yaptığımız transferlerle dikkat çektik. FFP ve harcama limitleri gibi engeller aşılınca tarihimizin en güçlü ve değerli kadrolarından birini kurduk. FFP prangalarını attık ama demek değildir ki bir daha gelmeyecek. Stadyum sponsorluk ve reklam gelirlerimizi artırdık. Fenerbahçe'nin göğüs reklamı yoktu. Bugün reklamı boş olan hiçbir takım yok. Fenerium bence Şampiyonlar Ligi seviyesine çıktı. 2018 yılında 25 milyon dolar ciro, 5 milyon euro kar yapmıştı. Bugün ise 52 milyon dolar ciro, 25 milyon dolar kar yapmıştır.

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Yayın ihalesi 500 milyon dolara kadar çıkmıştı, geçen yıl 96 milyona kadar geriledi. 2017/18 yılında Fenerbahçe, futbol operasyonundan 41 milyon dolar yayın geliri alırken, bu sezon 7-8 milyon dolara kadar düşmüştür. Pandemi hepimizi etkiledi. Kulübümüze etkisini 80 milyon dolar olarak belirledik. Enflasyon ve kur artışları malumunuz. Harcamalarımızın çoğu yabancı kurdan olduğu için bunun da bizi ne kadar etkilediğini tahmin edersiniz.

"CAS VEYA UÇK'DA DAVAMIZ YOK"

CAS'ta en çok dosyası olan ülke Türkiye'dir. Çok şükür şu anda Fenerbahçe aleyhine açıılmış ne CAS'ta ne de UÇK'da tek bir dava yoktur.

"FUTBOL HARİCİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Sportif konularda da önemli başarılara imza attığımızı düşünüyorum. Kadın basketbol şubemiz, üst üste iki kez Avrupa Kupası getiren ilk takım olmuştur. Hem erkekler hem de kadınlarda müzesinde Avrupa Kupası bulunan tek kulüp Fenerbahçe'dir.

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"FUTBOLDA GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZ"

Futbolda arzuladığımız, hedeflediğimiz başarıyı henüz yakalayamadık. İlk dönemimizde muhtelif sebeplerden kaynaklanan hatalarımız oldu. Bunlara rağmen sistem tarafından giyotinden geçirilmeseydik, şampiyonluk şansımız da vardı. Son 2 sezonumuzda ise hatalardan arınmış, FFP'den kurtulmuş, doğru seçimler yapmış, transfer başarısı sağlamış, tarihin en iyi kadrolarından birini kurmuş, tüm sistematik engellere rağmen şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayan kadrolar oluşturduk. Son 2 sezonda Avrupa'da yarı finalin kapısından döndük. Bu iki sezonda ülke puanına en fazla katkıyı açık ara Fenerbahçe yapmıştır. Bitime 1 hafta kala görülmemiş puan seviyesine ulaşmış, derbilerde üstünlük sağlamış, deplasmanda yenilmemiş ve tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son haftaya taşımıştır. Her açıdan tarihi bir sezon oldu. İnşallah sonu şampiyonlukla biter. Futbolda son dönemde başarılı bir istikrar sağladığımız aşikardır. Bu da geleceğe çok daha ümitle bakmamızı sağlamıştır.

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"BİR KERE ŞAMPİYON OLURSAK..."

Bir kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklar da arka arkaya gelecektir. Bizi engelleyenlerin de en büyük korkusu budur.

"BEN OLDUKÇA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAZLAR" AÇIKLAMASI VE ADAYLIK SEBEBİ...

Fenerbahçe'yi kendi malı gibi gören bir yönetim anlayışından kurtulmak için yola çıkmıştık. Bu yönetim anlayışının geri dönmemesi için bugün aday olarak karşınızdayım. O günlere dönemeyiz. Bir kulübün bağımsız olması ve kendi karakterini ortaya koyabilmesi finansal güç ile başlar. Şu 6 senede bir şampiyonluk olsaydı anlattıklarımın çok daha önemi olacaktı. Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar ifadesini kullandım. Bu kesinlikle bir umutsuzluk ya da teslimiyet göstergesi değildi. Eğer o duyguda olsak Fenerbahçe çoktan havluyu atar, son haftaya kadar mücadele etmezdi. Bu sözler bir isyanın ve mücadelenin dışavurumuydu. Söz konusu olan, şahsımın kimliğiyle ilgili bir durum değildi. Fenerbahçe, son 20 yılda sistematik bir şekilde yoğun saldırılara maruz kalmıştır. 2 Nisan'da yaptığımız genel kurulda aldığımız kararlar netice vermeye başladı. VAR'da yabancı hakem uygulamasına geçildi. Az kalsın orta hakemi de yabancı yapacaklardı, yumruk olayından sonra vazgeçtiler. Dünyada Fenerbahçe'nin yaşadıklarını yaşayan bir kulüp daha yok.

"DÜZENDEN RAHATSIZ OLAN DİĞER KULÜPLERLE BERABER TÜRK FUTBOLUNU DAHA DÜRÜST VE ADİL BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Karşımızda hayali bir düşman olduğunu söyleyenler de bu düzene hizmet edip, bu düzenden menfaat elde edenlerdir. Amacımız sadece Fenerbahçe değil, bu düzenden rahatsız olan tüm kulüplerimizle birlikte Türk futbolunu daha dürüst ve adil bir geleceğe taşımak.

SON HAFTA MESAJI: ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ

Seçildiğimiz takdirde en büyük hedefimiz şampiyonluktur. Bunu başaracağız, göreceksiniz. Ne zaman güçlü kadro kurduk, sistemin içindeki böcekler ortaya çıkmaya başladı. Size söz, hepsinin kökünü kazıyacağız. Bu sezonun şampiyonlukla taçlanmasını istiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez, inşallah bu başarı bir kupayla taçlanır. Taçlanmadığında olağanüstü başarı bir kıymet görmemiştir.

"3 SENE SONUNDA BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

Mali olarak güçlenmeye devam edeceğiz. En önemlisi seçildiğimiz takdirde 3 yıl içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.

"ÖYLE BİR KADRO KURACAĞIZ Kİ..."

Bu sezon zaten çok güçlü olan takımımıza yapacağımız takviyelerle gelecek sezon şampiyonluk yarışını domine edecek bir kadro kuracağız. Gelecek sezonun çalışmaları zaten uzun zamandır devam etmektedir. Bu zamana kadar şampiyonluk sözü vermedim. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak.

AZİZ YILDIRIM'A CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım'ın öz güveni tavan yapmış! Yelkenleri doldurmuş, hızla ilerliyor... İki aday olarak gelin televizyona çıkalım. Camiamızı aydınlatalım. Eğer bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile beraber televizyona çıkarlar.

Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum.

"LİGİN SPORTİF GERÇEKLİĞİNİN OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Bu sezon ligin sportif gerçekliğin olduğuna inanmıyorum. Hatta iş çok çok daha kötüye gitmiş vaziyette.

AZİZ YILDIRIM'A MOURINHO CEVABI

Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Teknik direktör konularını konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek çok doğru değil. Bizde olumsuz bir etki yarattı. Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada oturup medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYACAK GÜÇLERİ MERAK EDİYORSA AYNAYA BAKSIN"

Aziz Yıldırım'ın aday olma nedenini, Ali Koç'tan intikam alma isteği olarak görüyorum. Ben, Aziz Yıldırım'ın ne demek istediğinin çok farkındayım. 2 hafta boyunca o bana saldıracak, ben cevap vereceğim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçlerin kim olduğunu merak ediyorsa aynaya baksın. Çünkü bunların bir tanesi de kendisi.

DURSUN ÖZBEK'E CEVAP

Erden Bey'e teşekkür edeceğimi sanmazdım ama kendi başkanını yalanladığı için teşekkür ederim. Yakından uzaktan böyle bir konuşma geçmedi. Sayın başkanın bu ilk yalanı değil. Olgun Aydın, Dursun Özbek'in görüşme talebini söyledi. 'Ben istemedim, aracı istedi' dedi, aracı çıktı, 'Hayır ben istemedim' dedi. 40-50 kişiyle stada geldi dedi, 2 korumamla geldim. İmza kampanyasında en şahin oydu, çat diye pozisyon değiştirdi. Bilerek mi yalan söylüyor, patolojik bir durum mu var? Yoksa hatırlamıyor mu? Bu seviyedeki insanların bu kadar kolay yalan söylemiyor olması lazım.

"YALAN SÖYLEMEK DNA'SINA İŞLEMİŞ"

Olaylara sebep olan konu bayrak mevzusudur. Bir ülkenin bayrağı nasıl namussa bizim de bayrağımız namustur. Bizim bayrağımız gasp edilmeye çalışıldığı için gereken tepki verilmiştir. Keşke olmasaydı. O stada girince sol ya da sağdaki ilk duvarda bizim stadımıza dikilen bayrak var. İkinci duvarda ne var? 2,5 saat biber gazı, kavga, gürültü, yaralıların olduğu maçta kupayı almaları var. Sen istediğini yapacaksın, sana yapılınca 'Saygısızlık, çete' diyeceksin. Abartma, yalan söyleme bunların DNA'sına işlemiş.