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Final Four öncesi Ergin Ataman'dan Fenerbahçe ve gerginlik açıklaması! Jasikevicius'tan şaka: Hapistesin sanıyordum...

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#Euroleague#Ergin Ataman#Fenerbahçe
Final Four öncesi Ergin Atamandan Fenerbahçe ve gerginlik açıklaması Jasikeviciustan şaka: Hapistesin sanıyordum...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 15:41

THY Euroleague'de bu hafta sonu oynanacak Final Four öncesi dört takımın başantrenörleri ve bir oyuncularının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Dün akşam otel önünde Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşayan Ergin Ataman, olayla ilgili konuştu. Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın toplantısı öncesi Ergin Ataman'a şaka yollu takılırken basın toplantısında da kadro seçimiyle ilgili espriler yaptı.

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THY Euroleague'de Final Four heyecanı, bugün düzenlenen basın toplantılarıyla resmen başladı. Dört takımın başantrenörleri ve birer oyuncuları basın toplantısına katıldı.

JASIKEVICIUS'TAN ATAMAN'A: HAPİSTESİN SANIYORDUM

Toplantının yapıldığı otele gelen Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, girişte Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'la şakalaştı. Ataman'a yaklaşırken güvenlik önlemi alır gibi hareketler yapan Litvanyalı koç, Ataman'la sarılmadan önce 'Hapistesin sanıyordum' dedi. İkili daha sonra samimi şekilde sarıldı.

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ERGİN ATAMAN: FENERBAHÇE CAMİASINI TEMSİL ETMİYORLAR

Dün akşam otele girişte Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşayan Ergin Ataman, olayla ilgili basın toplantısında şunları söyledi:

Dün yaşananlarda beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu basın toplantısında, küçük insanların yaşattığı şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. Bu kişiler, Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor, 10-15 kişilik provokatör bir gruptu. Fenerbahçe'ye ve taraftarlarına çok büyük bir saygım var.

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Final Four öncesi Ergin Atamandan Fenerbahçe ve gerginlik açıklaması Jasikeviciustan şaka: Hapistesin sanıyordum...

"EUROLEAGUE KUPASI OAKA'YA GELECEK"

Final Four ile ilgili konuşan Ataman; "Oyuncularıma, Panathinaikos'un tarihine inanıyorum. Kendimle, oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkes 7. yıldızı bekliyor, ben de bunun sözünü verebilirim. EuroLeague kupası OAKA'ya gelecek" diye konuştu.

JASIKEVICIUS'TAN ATAMAN'A SLOUKAS ESPRİSİ

Yarınki yarı final maçıyla ilgili konuşan Jasikevicius; "Sloukas bana 2016'da kadroda olmadığını ve finale yükseldiklerini söyledi. Ergin bence bunu bir düşün. Sloukas çok iyi oyuncu ama kadroda olmaması işine yarayabilir." diye espri yaptı.

Ergin Ataman ise bunun üzerine; "Unutma bu sezon Sloukas yokken sizi yendik. Bu önerini bence yeniden düşün." diye cevap verdi.

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#Euroleague#Ergin Ataman#Fenerbahçe

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