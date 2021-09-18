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Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında! 5 futbolcu...

#Fenerbahçe#Medipol Başakşehir#Süper Lig
Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında 5 futbolcu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

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FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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BAŞAKŞEHİR'DE İKİ İSİM YOK

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#Medipol Başakşehir#Süper Lig