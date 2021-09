Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi

Haberin Devamı

Berisha’nın golü, penaltı atılırken ihlal yaptığı gerekçesiyle VAR müdahalesiyle iptal edildi. Oysa VAR, hakem Mariani’yi monitöre davet etseydi, penaltının tekrar edilmesi gerektiği ortaya çıkardı

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının son dakikasında Pelkas’ın penaltı atışında kaleci Trapp’ın kurtardığı topu tamamlayan Berisha’nın attığı golün iptal edilmesi, Avrupa Ligi’nde gecenin en büyük hakem hatası oldu. Zira İtalyan hakem Maurizio Mariani’nin atışı tekrar ettirmesi gerekiyordu. Ancak VAR masasındaki Massimiliano İrrati hatasını fark edemeyince atış tekrarı yapılmadı ve belki de Fenerbahçe galibiyeti kaçırmış oldu. Şimdi gelelim pozisyonun teknik detaylarına...

PROTOKOLDE NELER VAR?

VAR Protokolü’nde hakeme penaltı kapsamında ne tür yardımlarda bulunabileceği açıkça belirtilmektedir:

1- Yanlış verilen penaltı kararı.

Haberin Devamı

2- Yanlışlıkla verilmeyen penaltı kararı.

3- Olayın gerçekleştiği yer (ceza sahasının içinde veya dışında).

4- APP(Atak Başlangıç Fazı)’da golü atan takımın ihlali (ofsayt, faul, elle oynama vs.).

5- Olay öncesinde topun oyundan çıkması.

6- Penaltı vuruşunda kalecinin ve/veya penaltı vuruşunu kullanan futbolcunun ihlalde bulunması.

7- Penaltı vuruşunda top kale direkleri veya kaleciden geri döndüğünde, doğrudan oyuna dahil olan bir hücum oyuncusu veya defans oyuncusunun ceza sahası ihlali.

· a-) Ceza sahası ihlali yapan hücum oyuncusu gol atarsa veya gole ya da başka bir penaltı vuruşuna dahil olursa,

· b-) Ceza sahası ihlali yapan savunma oyuncusu gol atılabilecek bir durumda topla oynayan veya oynayabilecek durumda olan bir hücum oyuncusunu engellerse

MONİTÖRE ÇAĞIRMALIYDI

VAR hakemi İrrati, maçın hakemi Mariani’yi Berisha’nın golünün iptaline yönelik kenara izlemeye davet etmeliydi. Berisha’nın yaptığı ihlal için VAR doğru düşünmüş ancak hareketini davetle tamamlaması gerektiğinden eksik bırakmıştır.

HAKEM MARIANI, PENALTI ATILIŞ ANINI MONİTÖRDE İZLESEYDİ NE GÖRECEKTİ?

Mariani kenara gelip pozisyonu izlediğinde VAR hakemi İrrati’nin doğru bir ihlalle kendisini çağırdığını tespit edecekti. Berisha ihlal yapmıştı çünkü.

Ancak hakem Mariani, Fenerbahçeli Pelkas’ın ilk vuruş anında yayın içine giren Frankfurt’lu oyuncuyu da görebilme şansına sahip olacaktı. Bu durumda da “Oyun Kuralları Kitabı 14. Kural Penaltı” bölümündeki tabloda yer alan “Her iki takım oyuncusu da ihlal yaparsa vuruş tekrarlanır” maddesi uyarınca penaltıyı tekrar ettirmesi gerekecekti.

Haberin Devamı

Böylelikle de hem VAR müdahalesi protokole uygun gerçekleşmiş olacak hem de hakem, Berisha’nın pozisyonunun yanında penaltıdaki diğer ihlalleri de değerlendirme şansına sahip olacaktı. Yani ana problem; ‘VAR’ müdahalesinin hatalı ve eksik yapılmış olmasında.

VAR PROTOKOLÜ, MÜDAHALELER KONUSUNDA NE DİYOR?

Dünyanın her liginde penaltı vuruşu esnasında oyun alanına giren her iki takımdan oyuncular olur. Kitaba baktığınızda 100 penaltıdan 99’unun nizami olduğunu söylemek elbette zor. Ancak pratikte hakemler bunlara her ligde müsamaha gösterir.

Haberin Devamı

KURAL NE DERSE O

15-20 oyuncuyu tek gözle ve milimetrik kontrol etmek mümkün değildir. “Futbol ne ister, ne bekler?” sorusuna da “Belki böyle bir pozisyonda iptal edilmesi doğru” yorumu yapanlar da olabilir. Ancak protokolün çizdiği sınırlar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. VAR’ın, hakemi kenara izlemeye davet etmeden kulağına konuşarak uygulatacağı pozisyonlar ofsayt, temas noktası (elle oynama/faul), yeri (ceza sahasının içi veya dışı), topun oyundan çıkması gibi gerçeklere dayalı kararlardır.

Haberin Devamı

PELKAS GOLÜ ATSAYDI...

Lakin gol, penaltı/ penaltı değil, bariz gol şansının engellenmesi, penaltı vuruşu gibi önemli bir değişiklik yapılması veya geri alınmasını gerektiren kararlarda hakemi kenara davet etmesi gerekir. Son olarak şunu belirtelim; Pelkas’ın penaltı vuruşu gol olsaydı bunların hiçbiri konuşmayacaktık; ceza alanına her iki takımdan 8 oyuncu bile girse VAR karışamaz, hakem de bakmazdı.