Fenerbahçe, Avrupa'daki ikinci yarı finali için sahada! Rakip Olympiakos

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında bugün evinde Olympiakos ile karşılaşacak.

Ülker Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimi zin adını yarı finale yazdırabilmesi için bugün 2 ve daha farklı kazanması gerekiyor. Kanarya’nın 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Bu bölümde de sonuç değişmezse son 4’e kalan takımı penaltılar belirleyecek.

İKİ EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş bugün yok. İyileşse de maç eksiği bulunan King’in durumu ise maç saati belli olacak.

MAÇ ÖNÜ SAYILAR NOTLAR:

0: Fenerbahçe, Avrupa’da bugüne dek 3 kez karşı karşıya geldiği Olympiakos'a 3 maçta da yenildi.

6: Bu sezon Avrupa’da evinde 7 maçın 6’sını kazanan Fenerbahçe, sadece Union SG’ye yenildi.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ndoj, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Masuras (Jovetic), Podence, Fortounis, El Kaabi