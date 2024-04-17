Olympiakos teknik direktörü Mendilibar: Fenerbahçe'ye saygımız çok ama favori biziz

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Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, “İlk maçtaki gibi iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran Mendilibar, "İlk maçtaki iyi yanlarımızı örnek alacağız. Maça başlangıcımızın tekrarını hedefliyoruz ama o kadar kolay olmayacağını biliyoruz. İlk maçtaki hataları tekrarlamamak için var gücümüzle oynayacağız. Hedefimiz tur atlamak" diye konuştu.



“İlk maçtaki penaltı çok talihsizdi”



Oyun planlarında büyük değişiklikler yapmayacaklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maça benzer bir maç olmayacaktır. İlk oyun karakterimizi ve planımızı aynen uygulayacağım. Bizim için ilk maçta oyunun şeklini değiştiren talihsiz penaltıydı ve bu bizi çok etkiledi."



Mental yorgunluk ve fiziki yorgunlukla ilgili sorulan soruya İspanyol teknik adam, “Tecrübe genç olduğun zaman sende yoktur. İçindeki hisler farklıdır. Fakat tecrübenin verdiği bilgi, ilk zamanki heyecanla birleştiğinde, her iki anlamda yorgunluktan uzak takımla çıkacağız” dedi.



“En iyi antrenman maçtır! Favori biziz”



Oyuncularına kendilerine güvenmesi tavsiyesinde bulunduğunu dile getiren 63 yaşındaki teknik adam, "Türkiye ligini takip ediyorum. Şampiyonluk yarışında 2 takım var ve aralarında 2 puan fark var. Her birinin programını bilmiyorum. Bundan sonra kendi gücünü gösteren şampiyon olacak. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye çok saygımız çerçevesinde favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da görev alan takımlar üst üste maç yapmaya hazır olmak zorunda. Bir maç oynayıp oynamamak sebep olmamalı. Kendisini oyuna ve maça veren bir takım bu tür durumlara takılmaz. En iyi antrenman maçtır" diyerek sözlerini noktaladı.

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Podence: Maça çıkmak için sabırsızım

Olympiakos'ta ilk maçta cezası sebebiyle forma giyemeyen yıldız futboldu Daniel Castelo Podence de basın toplantısında konuştu.

Yunanistan’da oynanan müsabakada arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirterek, “Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz” ifadelerini kullandı.