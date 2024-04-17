Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Kafayı takarsak olmaz, işimizi yapıyoruz, bilmiyorlar...'

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve Dusan Tadic, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DUSAN TADIC: İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK

Yarın ilginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz.

YARI FİNALE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk.

TARAFTARA ÖVGÜ

Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santraforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması.

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UMARIM AYNI HATALARI YAPMAYIZ

İlk maçta ilk 10 dakika iyi başladık. Net pozisyonlarımız vardı ama hatalar yaptık ve bizim için maçın durumu değişti. Umarım yarın aynı hataları yapmayız. Bu tarz takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırabiliyorlar. Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz.

İSMAİL KARTAL: YARI FİNALİ İSTİYORUZ

Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantı ve antrenmanları yaptık. 3-2 kaybettik ilk maçta. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Olympiakos köklü iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Yarı finale adımımızı atabilmemiz için taraftarımızın vereceği enerjiyle, güçlü oyunla yarı finale çıkmak istiyoruz.

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GÜÇLÜ BİR OYUN...

Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların desteğiyle oyuncularımızın da performansı artacak. Biz Yunanistan'da da iyi başladık ama gol atalım derken kendi yaptığımız hatalardan gol yedik. Yarın inşallah bireysel hatalar yapmadan güçlü bir oyunla maçı bitirmek istiyoruz.

KAFAYA TAKARSAK OLMAZ

Geldiğimiz nokta itibariyle her şey ortada. Yeterli desteği alıp almadığımı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben işimi yapıyorum ve dışarıya da bakmıyorum. Neler yaptığımız ortada. Buna rağmen ben ve takımım eleştiriliyorsak buna bir şey diyemem. Eleştiri tabii ki olur. Her eleştiriye kafayı takarsak olmaz. Bunlardan etkilenmemeye çalışıp işimi yapıyorum.

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SAKATLARIN OYUNCULARIN SON DURUMU

Djiku'nun oynayacağı henüz belli değil. Bu akşam karar vereceğiz. Çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayağının tarak kemiği kırılıyor. Maçı öyle bitiriyor, haberi yok. Çok karakterli bir oyuncu. Elimizdeki sağlıklı oyuncuların en iyisini oynatacağız. Sezon başından beri birçok oyuncularım sakatlandı. Haftalarca, aylarca elimde olmayan oyuncularla maça çıktık. Stoperde 5, orta sahada 6 oyuncum eksikti. Ben bazı oyunculardan yoksun şekilde maçlara çıktık. Buna rağmen şu an geldiğimiz nokta itibariyle hep birlikte zor bir dönemden geçtik. Oyuncularıma bu yüzden teşekkür ediyorum. Yarın maça en ideal 11'le başlayacağımızı ümit ediyorum.

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KAPTANLARIM ÇOK PROFESYONEL VE KARAKTERLİ

Kaptanlarım çok profesyonel, karakterli oyuncular, ben de karakterli bir insanım. Karşılıklı saygı ve güvenle buralara geldik. Bu şekilde devam edeceğiz. Sezonun başında çok iyi başladık. Daha sonra yaşanan sakatlıklar o istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Bu böyle gidecek diye bir şey yok. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah bıraktığımız yerden devam ederiz.

İNSANLAR BİLMİYOR

Bu kadar eksiklere rağmen oyun planımızdan, pozitif futboldan vazgeçmedik. Şartlar ne olursa olsun maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu kadar eksiklere rağmen sıkıntı yaşasak da en iyi şekilde atlattık. Olympiakos maçında oyuncularım hazır değildi, oynatamadık. İnsanlar bunu bilmediği için niye oynatılmadı diyor. Biri 2, biri 3 antrenmana çıktı. Bunları oynatıp risk alıp sezon sonuna kadar kaybetme riski de vardı. Yarın futbolcuların çoğu sahada olacak.

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