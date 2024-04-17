Panathinaikos'ta Fatih Terim kararını verdi! Fenerbahçe'ye 4 milyon euro...

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Panathinaikos'ta Teknik Direktörlüğe getirilen Fatih Terim, öncelikli olarak stoper hattını geliştirmek istemesi üzerine Bahia'dan eski Trabzonspor'lu Vitor Hugo ve Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan ve eleştirilere maruz kalan Samet Akaydin, Panathinaikos'ta Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden oldu. Milli stoper, Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 13 maçta 919 dakaika sahada yer aldı. Bu söz konusu olan karşılaşmalarda oynadığı 7 maçta gol yemedi. İlk geldiği günlerde eleştirileri toplayan ancak özellikle son haftalarda gösterdiği performansla beğenileri topladı.

PANATHİNAİKOS SAMET İÇİN KARARINI VERDİ

Sezon ortasında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin için karar verildi. Yunan basını Sportime'da yer alan habere göre Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Samet Akaydin'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sundu. Haberin içinde Terim'in yönetimle yaptığı toplantıda milli futbolcunun, takımın önemli bir parçası olduğu ve mutlaka savunma rotasyonunda gelecek sezon takımda görmek istediğini belirtti.

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''FARKLI BİR YÜZ GÖSTERİYOR''

Haberde Samet Akaydin için "30 yaşındaki oyuncu ilk günlerinde hayal kırıklığı yarattı. Ancak, şimdi tamamen farklı bir yüz gösteriyor. Lamia'ya karşı oynadığı maç bir kriter değil. Ancak AEK karşısında mükemmel bir not aldı. Genel olarak, playofflarda oldukça iyiydi. Kulüp şu anda duble yapmak istiyor ve elde edilecek başarılara göre gelecek sezonun planlaması yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ DUYURULDU

Habere göre Panathinaikos ve Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmaya göre Samet Akaydin'in bonservisini alınması durumunda Yunan ekibinin sarı - lacivertlilere 4 milyon euroluk bir ödeme yapacağı aktarıldı. Samet Akaydin'nın da kariyerine Yunanistan'da devam etmesi halinde Fenerbahçe ile pazarlık görüşmeleri yapılabileceği belirtildi. Tüm bu aksiyonların Panathinaikos'un kupa ve ligi zirvede bitirmesiyle doğru orantılı olduğu ve görüşmelere sezon sonu başlanabileceği öne sürüldü.

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Bu sezon ligin ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, Süper Lig'de 10 maça çıktı ve toplam 568 dakika sahada yer aldı.

Türkiye Milli Takımı'nda toplamda 5 maça çıkan Samet Akaydın, Vincenzo Montella'nın başa gelmesiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.