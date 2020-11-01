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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...

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Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.

Fenerbahçede orta sahada akıl oyunları
Fenerbahçe'de orta sahada akıl oyunları

- Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında. Brezilyalı oyuncu, yarın sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

 

Fenerbahçe, Antalyaspora konuk olacak Takımda eksik yok...

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