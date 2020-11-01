Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'de orta sahada akıl oyunları

Gustavo, Tufan, Ferdi, Faruk ve Tolga’lı orta sahasını Sosa, Pelkas, Hakan’la güçlendiren sarı lacivertlilerde, Perotti’nin de forma şansına yaklaşmasıyla Erol Bulut’un bu bölgedeki kurgusu üç bilinmeyenli denklem halini alacak gibi...

F.Bahçe’de geçen sezonki Gustavo, Ozan, Ferdi, Ömer Faruk ve Tolga’lı orta saha; Sosa, Pelkas, Mert Hakan’la güçlenirken, bu ‘zenginlik başa bela’ dedirtecek türden. Yıldız isimleri üzmeden, küstürmeden, formunu kaybettirmeden kadro kurmak bir teknik adam için sudoku çözmek

kadar zor... Her biri birbirinden kıymetli oyuncuları ilk 6 hafta boyunca büyük bir beceriyle yöneten Erol Bulut ve kurmaylarının, bir diğer yeni transfer Perotti’nin de yavaş yavaş hazır duruma gelmeye başlamasıyla ota sahada nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

Bulut’un vazgeçilmezi Ozan

Formunun zirvesindeki Ozan Tufan’dan vazgeçemeyen Erol Bulut’un kanatta görev verdiği Pelkas’ın Trabzonspor maçında göbekte daha verimli bir performans sergilemesi üzerine Yunan oyuncuyu içeri çekip Sosa ile dönüşümlü oynatması bekleniyor. Pelkas’ın içeriye geçmesiyle, artık hazır olan Perotti’nin de sağ kanada yerleştirilmesi planlanıyor. Bu isimlere çözüm bulunsa bile yılın transferi olarak öne çıkan Mert Hakan Yandaş’la genç yetenekler Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci’nin ilk 11’de forma şansı bulması çok zor gözüküyor.

Yanıt bekleyen sorular

1- Pelkas kanatta mı ortada mı değerlendirilecek?

2- Ortada Ozan Tufan’la yola devam edilecek mi yoksa Mert Hakan da şans bulacak mı?

3- Tolga Ciğerci kimin yedeği? Kesici özelliği bulunan bu oyuncunun hiç mi şansı yok?

4- Taraftarların da şans verilmesini istediği genç yıldız adayları Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz’ın antrenman performanslarına göre birinden biri ikinci yarılarda değerlendirilecek mi?

5- Sağ kanatta görev alan Pelkas, Perotti kadroya girmeye başladığı zaman içeri mi çekilecek?