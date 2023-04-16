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Fenerbahçe - Ankaragücü maçında hakem kararları çok konuşuldu. Kadıköy'deki maçı Atilla Karaoğlan yönetti. VAR'da ise Erkan Engin vardı.

İlk yarının sonlarında İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kartın ardından ortam gerildi, devre arası düdüğüyle Jesus ile yardımcısı sahaya girip hakeme itiraz etti. Fenerbahçeli yöneticiler de koridor girişinde Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

Maçın ikinci yarısında Arda Güler ile Kitsiou arasındaki pozisyon, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı da konuşulan kararlar arasındaydı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonları değerlendirdi.

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İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçının tüm tartışmalı pozisyonları ve hakem yorumcularının değerlendirmeleri

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Miha Zajc'ın Emre Kılınç'a faulünde kart gerekir mi?

Seçim Demirel: Arkadan rakibinin topuğuna basıyor Fenerbahçeli oyuncu. Bir sarı kart gerekiyor fakat hakemi çok eleştiremeyeceğim. Hakemin görmesi zor pozisyondu, biz de izlerken tekrarında yavaşlatarak izleyebildik. Hakemi çok eleştirmiyorum. Bir sarı kartı gerektiren pozisyondu.

Bülent Yıldırım: Hakemin tespit etmesi oldukça zor bir pozisyon. Bizim olanaklarımız yüksek. Kramponun ucu Emre Kılınç'ın tendonunda asılı kaldı, bilek de hafif döndü. Sonra da diğer ayağına basarak düşmek zorunda kaldı. Hakem bunu kaçırmış, sarı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Devam ettirse 'Bunu görmek çok kolay değildi' derim. Bu pozisyonda sarı kart gerekir. O zaman bu düdüğü ezbere çalmış oluyor.

Rossi'nin Kitsiou'ya faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Maç oldukça tempolu başladı. Gol bulamadıktan sonra oyun sertleşti. Hakem bu stratejik yaklaşımı anlamakta güçlük çekti ve zorlanmaya başladı. Burada Rossi arkadan Kitsiou'nun tendonuna bastı. Faulü de çaldı müsabakanın hakemi burada da bir sarı kartı kaçırmış oldu. Çok dar alanda, topla hiçbir alakası olmadan bir müdahale göreceğiz.

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Seçim Demirel: Topla oynama niyetiyle yapılan bir faul. Hakemin görmesi zor bir pozisyon. Hakem yine kaçırdı. Ne gördü de faul çaldı bilemiyorum. Şu basmayı görse sarı kartını kullanırdı herhalde. Sarı kart göstermesi gerekirdi.

Deniz Çoban: Bunun dışında faule benzeyen bir şey yok pozisyonda o zaman ezbere çalıyor.

İsmail Yüksek'e gösterilen sarı kartta karar doğru mu?

Seçim Demirel: Böyle pozisyonları seyrederken düşünüyoruz hakemin ne gördüğünü, ne düşündüğünü. Anlamakta ve bunu ifade etmekte zorlanıyoruz. Oyuncu topla oynamış, hiçbir şekilde rakibine karşı bir müdahalesi yok. Neden sarı kart çıktı? Faul kararını yine destekleyebilirim ama sarı kartı gerektirecek hiçbir müdahale göremiyorum. Sadece bir faulden bahsedebiliriz.

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Bülent Yıldırım: Ali Sowe var sadece, rakip yarı alanın ortasında bir hadiseden bahsediyoruz. Faul çaldı, umut vadeden atak oldu ondan mı gösterdi? Umut vadeden atak yok. Burada kontrolsüz bir şey de yok. Futbol böyle oynanır. Burada faul yok, çok çok kötü bir sarı kart değerlendirmesi bence.

Deniz Çoban: Fenerbahçe'nin oyuna en etkili başlayan oyuncularından birisi sarı kartı cebine koyduğu zaman ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı kartı olduğu için çıktığını düşünüyorum. Bu dakikaya kadar gösterilmesi göstermeyip, bu pozisyonda sarı kart gösterdi.

Jorge Jesus'un sahaya girmesi...

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Deniz Çoban: Futbol oyun kuralları kitabında teknik heyetin, oyuna ve hakem kararlarına itirazı konusundaki şu hususları hatırlatmak istiyorum. Diyor ki; 'teknik sorumlu, teknik kulübe bulunanlar oyun alanına saygılı bir şekilde girerlerse uyarılırlar. Bunun yanında bir maç görevlisinin kararına itiraz etmek veya karşı çıkmak için oyun alanına girerse kırmızı kart olur' diyor. Burada bir çatışmacı giriş var mı? Fenerbahçe teknik sorumlusuna hiçbir disiplin uyarısı yapmadı.

Bülent Yıldırım: Adana Demirspor maçında da Jesus'un bir itirazı vardı yine bahsetmiştik bu kuraldan. Bunun değerlendirmesini yapacak kişi hakemdir. Oyun kuralları kitabına göre; yeşil alana girdiğiniz anda sarı kart cepte. İtiraz için giriyorsunuz.

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Deniz Çoban: 'Hocam tebrik ederim, çok iyi maç yönettiniz' demek için girdiyse bu sarı kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Bunu değerlendirecek kişi hakemdir. Ben önce bir resmi çizmeye çalışıyorum. Jesus geliyor ve bir şey söylüyor. Sonra da bir beden dili kullanımı var. Oradan ayrılıyor, muhtemelen bir niteleme sıfatı kullanıyor. Burada bir hoca ne söyleyebilir? 'Futbolu bilmiyorsun' diyebilir. Burada Jesus'un oradaki dilini biz bilmiyoruz. Jesus'un sarı kartının cebinde olması gerekir. Hakemin dikkatini çekmek için göğüs kenarına parmağıyla bir müdahalesi de var. Hakem olması gerekeni, doğal olanı yapmıyor. Teknik adama sarı kartı gösteremiyor, yardımcısına gösteriyor. Bu esnekliğin sebebi onun inandırıcılığını tamamen kaybetmesine neden oluyor. Teknik alanda bir kaos olduğunda, hiç kimseyi bulamadığınız zaman oradaki lider yani teknik adam sorumludur. Koç gelip size bir şeyler ifade ediyor ve siz yardımcısına yani kolay olan yola başvuruyorsunuz. İnandırıcılık ve otorite için hiç doğru olan bir durum değil. Bunun devamında kenara girerken de baya bir sözlü karşılamalar oldu. Birazcık zaman kaybı oldu. Benim buradan gördüğüm sarı kart net, kırmızı kartı hakem değerlendirecek. Jesus'a burada kart gösterilmemesini futbol oyun kuralları kitabı mantığıyla kabul edemiyorum.

Deniz Çoban: Futbolda disiplin uyarısı 3 aşamalı olur. İhtar, ikaz, ihraç. Uyarsa bile disiplin yaptırımı uygulamış olur. Hiçbirisini yapmıyor.

Seçim Demirel: Kurallar burada çok açık. Daha önce de yaşanmış bir çok örneği var. Bunun sarı kartsız geçilebilmesi çok kabul edilebilir bir şey değil bence. Hakemin sahadaki otoritesini, bakış açısını tamamen değiştiren bir görüntü bu. Bununla ilgili bir çok negatif yorumlar yapılabilir. Kurallar net bir şekilde çerçeveyi çizmiş. İtiraz için girerse sarı kart. Çok iyi niyetli girmediği ortada mutlaka en az bir sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Minimum sarı kart, hadi onu yapmadın uyar. Ama uyarısız geçmesi kabul edilemez. Jesus'un ne söylediğini bilmiyorum. O sarı kartın çıkması gerekir.

Arda Güler - Kitsiou pozisyonunda faul var mı, kart gerekir mi, penaltı olur mu?

Seçim Demirel: Pozisyona çok yakın hakem. Belki de yakın olduğu için değerlendiremedi. Arda kolunu yana doğru açıyor ve temas gerçekleşiyor. İhlal tartışmasız var. El yüze geldiği için sarı kart olması gerekiyordu. Burada konuşulması gereken konu pozisyon içeride mi, dışarıda mı olur. Faul net, sarı kart olmalı. Çizgiler, içinde bulundukları alanda dahildir. Pozisyon dışarıda. Sarı kart ve faul.

Bülent Yıldırım: Arda'nın kolu, rakibin yüzünü aradı buldu. Faul ve sarı kart konusunda hiçbir tereddüt yok. Ceza alanı ön çizgisinin kamera açılarına baktığımızda pozisyonun dışarıdan olduğunu görüyoruz. VAR hakemi de tek tek bu açıları kontrol etmiştir emin olun. Temas noktasının iz düşümü dışarıda. 1-2 açıda içeriden, 1-2 açıda ise dışarıdan görünüyor. VAR hakeminin içeride olduğuna dair bir kanıtı olsa penaltı olmasını sağlardı fikrindeyim. Elde böyle bir kanıtı yok. Müdahale etme şansı yok VAR'ın. Hakemin kaçırdığı çok net bir sarı kart ve faul.

Deniz Çoban: Sarıdan daha çok kırmızı mı olur denir ama burada kırmızı istemez, sarı yeter. Başka açıdan ise Kitsiou'nun kafası dışarıda gibi. Pozisyon dışarıda ve faul, sarı kart.

Ali Sowe - İrfan Can pozisyonunda penaltı var mı?

Bülent Yıldırım: Sowe atletik olarak çok güzel süsledi. Kaleci küçülmüş. Kayarak kontrolsüz gelmiyor. Ali Sowe topa temas için sprint atmış ve kaleciye ivmesiyle gidiyor. Ali Sowe gelip İrfan Can'a çarptı. Üstüne çok güzel bir jimnastik hareketi yapıyor. Uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok. Gelip çarpan Ali Sowe. Penaltı yok.

Seçim Demirel: Kaleci topla oynama niyetiyle hamlesini yapıyor. Ayakları olduğu yerde kalıyor. Ali Sowe'ye hiçbir müdahalesi yok. Bir penaltıdan bahsedemeyiz.

Deniz Çoban: Kalecinin oyuncuya hamlesi yok. Penaltı değil.

Arao - Milson pozisyonunda penaltı var mı?

Seçim Demirel: İkili mücadele var. İtme, tutma yok. Ankaragüçlü oyuncu kendini kolay bıraktı.

Bülent Yıldırım: İkili mücadele devam ediyor, arkadan etkili itme yok, ayağa basma yok. Topla rakip arasına Arao ayağını atıyor. Milson düşerken ayağını çekiyor. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Kolunu koyuyor ama piston gibi öne doğru itmiyor. Penaltı yok, karar doğru.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Seçim Demirel: Neye penaltı verdiği konusunu anlamakta güçlük çektim. İrfan Can rakibin elini hisseder hissetmez kendini bıraktı. Etkili bir itme yok. İhlali gerektirecek ne ayaklarda, ne ellerde bir müdahale yok. Penaltı son derece yanlış. Hakem inanılmaz bir hataya imza attı. Temas olduğu için VAR'ın buna karışması mümkün değil. Hakem ben itmeyi gördüm derse, VAR müdahil olamaz.

Bülent Yıldırım: Yoruma açık, sübjektif bir konu. Hakem kararı verdiyse kolaya kaçılıyor ve müdahale etmiyor VAR. Oyun kuralları 12. maddede dikkatsiz hareketin tarifinin hiçbir noktası yok. Bu son derece hayali bir penaltı oldu. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir karar.

Deniz Çoban: Oyuncu refleksle ellerini koyuyor ama ellerini hiç açmıyor. Sarı kartı Hanousek'e herhalde topsuz alan ihlali olarak gösteriyor. Buradan penaltı çıkmaz. Hollandalı Dani Makkelie, burada verdiği derste anlatmıştı; bazen masanın başındayken böyle bir penaltı nasıl verilir diye masayı yumruklarsınız ama kural gereği karışamazsınız.