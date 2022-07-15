Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Alassane Plea transferinde mutlu sona yakın! Büyük oranda anlaşma sağlandı...

#Fenerbahçe#Transfer#Alassane Plea
Fenerbahçe, Alassane Plea transferinde mutlu sona yakın Büyük oranda anlaşma sağlandı...

Yeni sezon öncesi Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Mönchengladbach'da forma giyen Fransız golcü Alassane Plea büyük oranda anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Yeni sezonda transferi hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sporx'in aktardığı habere göre, sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun, sarı-lacivertli ekipten bonuslarla birlikte yıllık 2,5 Milyon euro maaş alması bekleniyor. Kontrat süresi ise 3 yıllık olacak.

Gözden Kaçmasın

Başakşehirde Emre Belözoğlu: Mesut Özilin Fenerbahçede futbolu bırakmasını isterimBaşakşehir'de Emre Belözoğlu: "Mesut Özil'in Fenerbahçe'de futbolu bırakmasını isterim"Haberi görüntüle

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Haberin Devamı

Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.

Gözden Kaçmasın

Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklamasıRennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Alassane Plea

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği