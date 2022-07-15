Fenerbahçe, Alassane Plea transferinde mutlu sona yakın! Büyük oranda anlaşma sağlandı...

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Yeni sezonda transferi hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sporx'in aktardığı habere göre, sarı-lacivertliler, bir süredir adı gündemde yer alan ve Nice'in de ilgilendiği Alassane Plea ile büyük oranda anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun, sarı-lacivertli ekipten bonuslarla birlikte yıllık 2,5 Milyon euro maaş alması bekleniyor. Kontrat süresi ise 3 yıllık olacak.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Fransız futbolcuyla el sıkışmasının ardından önümüzdeki süreçte Borussia Mönchengladbach ile pazarlık masasına oturacak. Alman ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 29 yaşındaki oyuncusu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alassane Plea, geçtiğimiz sezon Borussia Mönchengladbach'ta çıktığı 36 maçta 10 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

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Plea, santrforun yanı sıra hücum hattının kanatlarında da forma giyebiliyor.