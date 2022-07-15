Son dakika: Rennes cephesinden Kim Min-Jae açıklaması! "Dikkatli olmalıyız..."

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Fransız ekibi Rennes, uzun süredir peşinde olduğu Kim Min-Jae'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Avrupa'dan birçok talibi olan oyuncu için Napoli ile uzun süredir transfer yarışında olan Rennes, Fenerbahçe ile 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

FRANSIZ EKİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncuyu da ikna eden Fransız ekibi, yakın zamanda resmi imzaları atmayı beklerken Teknik Direktör Bruno Genesio'dan açıklama geldi.

Resmi imzalar atılmadığı sürecek dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Genesio, "Kim Min Jae'yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmalıyız" açıklamasını yaptı.

KIEV KADROSUNA ALINMADI

Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının kadrosuna yazılmayan Kim Min-Jae'nin kısa süre içersinde Rennes'e imza atması bekleniyor.

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GEÇEN SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.