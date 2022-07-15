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Başakşehir'de Emre Belözoğlu: "Mesut Özil'in Fenerbahçe'de futbolu bırakmasını isterim"

#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Mesut Özil
Başakşehirde Emre Belözoğlu: Mesut Özilin Fenerbahçede futbolu bırakmasını isterim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Emre Belözoğlu, Konyaspor maçı sonrası sarı lacivertlilerden takıma katılan Mesut Özil hakkında TRT Spor'a değerlendirmeler yaptı.

Mesut'un çok önemli bir değer olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Mesut'u iki yönlü değerlendirmek lazım. Futbolculuk yönünde herkesin çok büyük beklentisi var. Dünyada Real Madrid'de oynamış, Arsenal'de oynamış, 2-3 sene öncesine kadar bu mevkide dünyadaki en önemli 3-4 tane oyuncusundan biri. Geçmişte de bir 10 hafta, daha önce de 20 hafta beraber çalışma ortamı oldu. Mesut'un insani yönünü bilen birisi olarak da şunları söylemek istiyorum; Mesut, geçmişte Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesine rağmen, ülkemizde çok sevilen bir değer. Kendi milli değerlerinden vazgeçmemiş, bu yüzden Almanya'da sıkıntı yaşamış bir değer. Mesut'a bu anlamda, hissettireceğimiz olumlu duygularla çok verim alabileceğimizi düşünüyorum. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Takıma destek vermek için elinden geleni yapacak." dedi.

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Mesut Özil'in Başakşehir'de gösterdiği performansla kariyerini iyi bir şekilde sonlandırma fırsatı bulduğunu belirten Belözoğlu, "Kariyerinde Mesut'a yakışan bir final olsun istiyorum. O yüzden Mesut'a destek olmak istedik, kapımız ona açıktı. Kendisi de anlattıklarımıza inandı ve güvendi. Bundan sonra inşallah iki taraf da birbirine iyi gelecek. Sonunda Türk futbolu önemli bir değerinin finalini yapacak. Bana da Başakşehir çok iyi geldi. 35 yaşında futbolu bırakacağım konuşuluyordu, 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmek nasip oldu. O da belki burada yakaladığı başarılarla, Fenerbahçe'de futbolu bırakmayı yaşar. En büyük arzum bu Mesut için" diye konuştu.

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Mesut Özil

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