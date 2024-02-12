Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından İsmail Kartal'a eleştiri: 'Edin Dzeko neden çıktı?' | 'Galatasaray ile benzer bir noktası var!'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Kadıköy'de oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Bu skorun ardından puanı 64 olan Fenerbahçe, sarı - kırmızılıların 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca spor yorumcularından da öne çıkan analizler geldi.

Uğur Meleke: Fenerbahçe ve Galatasaray'da iki aksam var

Bu sezon ligin zirvesindeki iki devin oyununda iki kritik aksam var: Davinson, tamamlanamayan hücumların dönüşünde yaptığı ilk müdahalelerle, Galatasaray’ın atak sürekliliğinin baş aktörü. Sarı-kırmızılı takımın kalbi. Fred de, sağlıklı olduğu dönemde Fenerbahçe’nin ikinci-üçüncü bölge bağlantısının anahtarıydı. O sağlıklıyken sadece sahipsiz top kazanmasıyla, ikili mücadele yüzdesiyle değil, toplu oyundaki rolüyle de hayati bir rolü vardı Fenerbahçe’de. Onun olmadığı dönemde Fenerbahçe orayı Krunic’le kompanse etmeye çalıştı ama Boşnak orta saha, Fred’le aynı tip oyuncu değil. İsmail’le birlikte daha fazla emniyet supabı görüntüsü veriyorlar ancak Fenerbahçe’nin dünkü gibi rakip yarı alana yığdığı oyunlarda renksiz kalıyorlar.

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BAĞLANTI ZAFİYETİ

Dün Alanya karşısında özellikle ilk yarıda Fenerbahçe’nin topa yüzde 70 sahip olmasına rağmen yalnızca 0,57 gol beklentisi yaratabilmesinin altında bu sebep vardı. Fred’siz dönemde İsmail-Krunic’li orta saha bir ikinci-üçüncü bölge bağlantı zafiyeti yarattı. Dzeko bu yüzden sürekli derine-bağlantıya gelmek zorunda kaldı. Dün uzunca bir süre sol taç çizgisinden oyun kurmaya kalktığını gördük Dzeko’nun. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor bu noktada: Orta saha orijinli Lincoln Henrique kadroda tutulamaz mıydı? Lincoln hem pas yüzdesi yüksek, hem de aynı zamanda asist ve şut silahı olan yetenekli bir futbolcu. Bence pekala Fred’in yokluğunda 8 numara alternatifi olabilirdi Lincoln.

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ALANYA AÇIK VERMEDi

İsmail Kartal dün 46’da İrfan Can müdahalesiyle takımının ritmini bir miktar değiştirdi, zaten o coşkuyla da 15 dakikada 2 gol buldular. Ancak bu iki gol maçı kazanmalarına yetmedi. İsmail Kartal, ikinci bir hamle olarak aynen Gaziantep, Samsun ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi son bölümde çift santrforlu düzene geçti. Ancak Alanya’nın yürekli savunması sarı-lacivertlilere yeni bir açık vermedi.

Fatih Tekke bu sezon Beşiktaş’ı iki kanatta Oğuz-Yusuf Özdemir’i kullanarak geçmişti. Dün de iki çizgide Oğuz ve Loide Augusto formülüyle, kanat varyasyonlarıyla kazandı puanı.

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Fırat Aydınus: Fenerbahçe panik yaptı

Fenerbahçe her zaman olduğu gibi Alanya karşısında da maça ön alan baskısı ile başladı. Ancak rakip takım blokları çok iyi kapattı. Alanyaspor özellikle sağda Cengiz, solda Tadic’e atılacak toplarda pas yollarını kesti. Akdeniz ekibi uzun toplarla ve Siso-Agusto ile etkili olmala çalışırken şok bir golle öne geçmeyi başardı. Bu golde Ferdi ile Djiku’nun ortaklaşa hatası da etkendi.

ÇABUK DEĞİL PANiK OYUN

Yediği golün ardından sarı lacivertliler maçın bir bölümünde ceza sahası dışından şutlara yöneldi. Alanya’nın golüne hızlı yanıt vermeye çalışan Fenerbahçe bunda başarılı olamayınca anlamsız bir paniğe sürüklendi. Çabuk oynama ile panik oynamayı birbirine karıştırdı ev sahibi ekip. Bu bölümde Dzeko da istediklerini yapmakta zorlandı. Bosnalı oyuncu geliyor, alıyor, saklıyor, veriyor ama ceza sahası içi anlamında eski Dzeko değil. Ligin kısalan boyunda artık istatistiklerin sonuç verme anlamında pek bir kıymeti harbiyesi yok. İlk yarı itibariyle Fenerbahçe yüzde 70 topla oynamasına, 13 şut atmasına, rakip ceza sahasında 21 kez topla buluşmasına ve 16 orta yapmasına rağmen ilk yarıyı Alanya önde kapattı.

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RUS RULETiNE DÖNDÜ

İkinci yarıda özellikle Cengiz-İrfan Can değişikliği; akabinde kazanılan penaltı ve Fenerbahçe’nin golden sonra baskısını artırıp Dzeko ile skoru 2-1 yapması sonrası ‘tam maçı koparacak’ derken ilk yarıdaki gibi Alanya’nın şok bir golüyle maç beraberliğe geldi. Bundan sonra Fenerbahçe tüm riskleri alıp 3. golü bulmaya çalıştı. Ama bu süreçte Alanya’nın da yakaladığı pozisyonlara tanık olundu. Hatta 2. yarının belirli bir bölümünde maç Rus ruletine döndü ve atanın galip geleceği bir havaya büründü. Uzatmalarda ise Fenerbahçe galip gelecek pozisyonları yakalarken bu süreçte rakibine mağlup olacak pozisyonlar da verdi. Sonuçta rakip ceza sahasında 54 kez buluşan Fenerbahçe 3. golü bulamayınca zirvedeki kayıp hazineye 2 puan ekledi.

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YANAL: "DZEKO NEDEN ÇIKTI?"

Ersun Yanal (beIN Sports): "Fenerbahçe'nin bu stresi yönetmek konusunda bazı oyunculara ihtiyacı var. Bu kadar baskın oynarken 85. dakikada 10 dakikada uzasa 15 dakikalık bir oyun var. Ceza sahası oyunu oynuyorsun. Merkez çok kalabalık. Şimdi orada Dzeko'yu niye çıkarırsın? Bazen oyun oynanmıyor. Bazen oyun kaosa dönüyor. Sana orada kaosu yaratacak bir oyuncu lazım. Sen onu oyundan alırsan oyunu yumuşatmış olursun."

KERİMOĞLU: "HATALI DEĞİŞİKLİKLER"

Tugay Kerimoğlu (TRT Spor): "İsmail'i oyundan gole ihtiyacınız olduğu için aldınız. Sonra gidip 86'da Dzeko'yu oyundan çıkardınız. Hatalı değişiklikler. Satmaya uğraştığın Kent'ten bir değişim bekliyorsan sana o değişimi bu maçta vermez. Senin gole ihtiyacın var. Kurtarıcı Kent olmaz."