Real Madrid taraftarı Arda Güler'i daha çok görmek istiyor! Girona maçında tam not aldı

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Real Madrid’in Girona’yı 4-0 yendiği maçta 77. dakikada oyuna giren Arda Güler, İspanyol medyasından tam not aldı. 7 ay sonra Bernabeu’da taraftar karşısına çıkan milli futbolcu 89’da penaltı kazandırdı. Atışı Arda kullanmak istese de Joselu topu bırakmadı. Direğe takılan Joselu’yu teselli eden ise yine Arda oldu. Marca’da Arda için “Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı” yorumu yapıldı.

PENALTIYI ISTEYECEK KADAR CESUR

Planeta Realmadrid “Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor” diye yazdı.

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VİNİCİUS JUNİOR'UN YERİNE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu.

Müsabakanın 89. dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı ancak topun başına geçen Joselu direği geçememişti.

KISA SÜRELİ RESİTAL YAPTI

Harika çalımlarla Girona ceza sahasına kadar giren Arda Güler, rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kalmıştı.

Müsabakanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Joselu penaltı atışından faydalanamamıştı.

TAKIM ARKADAŞINI TESELLİ ETTİ

Kazanılan penaltı vuruşunda direği geçemeyen İspanyol golcü Joselu, büyük üzüntü yaşarken Arda Güler teskin etmişti.

Son düdüğün ardından hemen takım arkadaşının yanına giden Arda Güler, Joselu'ya sarılarak moral vermeye çalışmıştı.