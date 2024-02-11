Galatasaray'dan Kadıköy'deki maç sonrası paylaşım! Fenerbahçe'den yanıt...

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Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı... Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Fenerbahçe ise sosyal medya hesabından "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; “Kişi kendinden bilir işi…” Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, Fenerbahçe şampiyon olacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

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Alanyaspor'dan kırmızı kart beklentisi

Müsabakanın 42'nci dakikasında Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Richard'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Çağdaş Altay'ın bu sarı kartı sonrası VAR'ı işaret eden Alanyasporlu futbolcu Oğuz Aydın da tepkisi nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı. Alanyaspor'un Dusan Tadic'e kırmızı kart çıkmasını beklediği pozisyon için VAR'dan herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

Penaltı tartışmaları

Ayrıca karşılaşmanın 47. dakikasında ceza alanında Augusto ile girdiği mücadelede yerde kalan Alexander Djiku penaltı bekledi. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Alanyaspor cephesi uzun süre karar itiraz etti.