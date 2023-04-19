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Fenerbahçe 5 eksikle Başakşehir karşısına çıkıyor! Jorge Jesus 11'ini belirledi, Arda Güler...

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Fenerbahçe 5 eksikle Başakşehir karşısına çıkıyor Jorge Jesus 11ini belirledi, Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Sarı lacivertlilerde bel fıtığı ameliyatı olan Altay ile sakatlıkları bulunan King, Lincoln, Zajc ve cezalı Osayi yok.

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Sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Haftaya 60 puanla 2. sırada giren sarı lacivertlilerde, bel fıtığı ameliyatı olan Altay, daha önceden sakatlıkları bulunan King, Lincoln, son Ankaragücü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta oynamayacağı açıklanan Miha Zajc ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

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ARDA’NIN DURUMU BELiRSiZ

Önceki günkü antrenmanda dinlendirilen Arda Güler’in durumu ise maç saatinde belli olacak. Haftaya 45 puanla 5. sırada giren Başakşehir’de sekatlıkları süren Okaka ve Karzev yok.

Fenerbahçe 5 eksikle Başakşehir karşısına çıkıyor Jorge Jesus 11ini belirledi, Arda Güler...

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig

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