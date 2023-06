Fenerbahçe, 29 gol atan 'kral' Valencia'ya neden veda etti? | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de bu sezon attığı 29 golle takımın yıldızı olan ve kulüp tarihine geçen Ekvadorlu forvet Enner Valencia ile yollar resmi olarak da ayrıldı.

Sarı lacivertli kulüp, "Teşekkürler Valencia" başlığıyla paylaştığı metinde, "3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia’ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

INTERNACIONAL GECE YARISI AÇIKLADI

Enner Valencia, Brezilya'nın Internacional takımına transfer oldu. Brezilya temsilcisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, Valencia'nın yeni takımında da 13 numaralı formayı giyeceği ve 26 Haziran'da basına tanıtılacağı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon 29 gol atan Valencia'nın gol krallığı yarışını zirvede tamamlandığı bilgisini taraftarlarıyla paylaşan Brezilya ekibi, yıldız futbolcunun 38 golle milli takım tarihinin en golcü ismi olduğunu hatırlattı.

JESUS'UN BİRİNCİ GOLCÜSÜ

Takımın başına Jorge Jesus’un geçmesiyle birlikte takımın birinci forveti olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başladı. Süper Lig’in ilk 3 maçında rakip filelere ikişer gol atan Valencia, 4. haftada deplasmanda Konyaspor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış ve bu da kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçmişti. 9. haftada Karagümrük'e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Sezon sonunda 87 golle ligin en golcü takımı Fenerbahçe'de, Enner Valencia 29 golle gol krallığında zirvede yer aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA KENDİNİ GÖSTERDİ

İlk kez kış aylarında düzenlenen Katar’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın kaptanı olarak mücadele eden Valencia, turnuvanın açılış golünü atarken, ilk 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesine 4 puan kazandırdı. Enner'in bu performansı uluslararası medyada geniş yer buldu.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCISI

Ekvatorlu forvet bu sezon 29 gol atarak, 2010/2011 sezonunda Alex de Souza'nın 28 gollü sezonunu geride bıraktı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu. 33 yaşındaki Valencia, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 29 golün haricinde 4 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de son üç sezonda tüm kulvarlarda 116 maça çıkan Valencia, toplamda 59 gol kaydetti.

Enner Valencia Fenerbahçe'ye bu videoyla veda etti

Gracias @Fenerbahce siempre estarán en nuestros corazones 🔵🟡



Thanks Fenerbahce always in our hearts 🔵🟡 pic.twitter.com/lfcvQSH5wx