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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ryan Kent'in maaşı ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ryan Kent#Maaş
Son Dakika: Fenerbahçede Ryan Kentin maaşı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 08:55

Fenerbahçe, Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna katmayı başardı. 26 yaşındaki futbolcunun, sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde, 4 yıllık resmi sözleşmeye imzasını atacağı öğrenilirken İngiliz oyuncunun sezonluk ücreti de belli oldu.

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Önümüzdeki sezon Türkiye'de tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası zaferinin ardından dün ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, listesindeki isimlerden biri olan ve Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Kent'le 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacağı belirtildi.

'BÜYÜK ONUR DUYUYORUM'

Kanarya'nın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda formayı giyen 26 yaşındaki yıldız, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için Türkiye Kupası'nın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum" dedi.

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GALATASARAY'A MESAJ

Konuşmasının devamında İngiliz futbolcu, "Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı (Galatasaray'a karşı) kazanmak olacak. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMA SEÇİLMİŞTİ

İngiltere Premier Ligi'ne bu sezon çıkan Burnley'nin de talip olduğu, ancak Fenerbahçe'nin bedavaya kaptığı Kent, 2021-22 sezonunda Avrupa Ligi'nin en iyi takımına seçilmişti.

218 MAÇTA 33 GOL, 56 ASİST

Eylül 2019'da Liverpool'dan 7.2 milyon Euro bonservisle Rangers'a transfer olan 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi Haziran ayında sona erdi. Liverpool altyapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent, İskoçya Premier Ligi'nde geçirdiği 5 sezonda 218 maçta 33 gol ve 56 asistlik performans sergiledi.

 

FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'ye bedavaya gelen İngiliz yıldızın, Türkiye'de alacağı para belli oldu. Alınan bilgiye göre 26 yaşındaki futbolcuya, bonuslarla birlikte senelik 2 milyon Euro civarında bir maaş verileceği öğrenildi.

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#Fenerbahçe#Ryan Kent#Maaş

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