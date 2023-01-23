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Fenerbahçe 2. yarıyı zaferle açmak için Ümraniyespor’a karşı

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Süper Lig
Fenerbahçe 2. yarıyı zaferle açmak için Ümraniyespor’a karşı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:00

Sarı lacivertliler bugün deplasmanda İstanbul temsilcisine konuk olacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Kanarya’da Joao Pedro dışında eksik bulunmazken Ümraniye Şehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Fenerbahçe bugün deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor’u yenerek, zirvede lider Galatasaray’ın peşini bırakmak istemiyor. Joao Pedro dışında eksiği bulunmayan sarı lacivertlilerde kırmızı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci teknik direktör Jorge Jesus’un görev vermesi durumunda 2 maç sonra formasına kavuşacak. 

OSAYi RiSKE EDiLMEYECEK 

Portekizli çalıştırıcının bugün takımını 4’lü savunmayla sahaye sürmesi beklenirken kupa maçında sakatlanan Bright Osayi Samuel’in yerine bugün sağ bekte Ferdi Kadıoğlu’nun sol bekte Ezgjan Alioski’nin oynaması bekleniyor. 

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6 FUTBOLCU SINIRINDA

 Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Kasımpaşa mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.

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13- Bu sezon Süper Lig’de en fazla maçın açılış golünü atan takım olan Fenerbahçe (13 maç), bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti (11G 1B).

5- Bu sezon ligde en fazla maçta 2+ gol atan oyuncu olan Valencia (5 maç), ligde ilk 11 çıktığı son üç karşılaşmada da ağları havalandırdı.

13- Bu sezon oynanan maçların son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (13 gol), bu bölümdeki gollerle 7 puan kazandı.

1- Ümraniye bugüne kadar F.Bahçe’yi ağırladığı tek resmi maça 2018- 19 Türkiye Kupası son 16 turunda çıktı ve 1-0’lık skorla kazandı.

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ÜMRANiYESPOR’DAN KANARYA’YA YASAK

Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor karşılaşmanın biletleri ile ilgili bir duyuruda bulundu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi: “Süper Lig’de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir.”

Fenerbahçe 2. yarıyı zaferle açmak için Ümraniyespor’a karşı

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#Fenerbahçe#Ümraniyespor#Süper Lig

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