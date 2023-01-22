Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Fenerbahçe yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig
Beşiktaşta Emre Kocadağdan Fenerbahçe yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 22:39

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Teknik Direktör Şenol Güneş'in istediği birkaç takviyenin ardından daha iyi takım olarak zirve yarışına devam edeceklerini söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensupların açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Kayseri halkına ve yöneticilerine teşekküre diyoruz, bizi çok güzel ağırladılar. 4 tane üst üste galibiyet almak da çok önemliydi. Artık bizim seriler almamız lazım. Zirveye oynamak istiyorsak, bu serileri devam ettirmemiz lazım. İnşallah yaptığımız takviyelerle, sakat oyuncularımızın aramıza dönmesiyle beraber takım daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışında devam edeceğiz. Aboubakar takviyesi geldi. 1-2 takviye daha düşünüyoruz. İnşallah bunları da yaparsak Beşiktaş zaten ligin yarışmacı takımı ama zirveyi de zorlayacak" diye konuştu.

Hakem Mete Kalkavan'ın kararlarını eleştiren Kocadağ, "Mete hocaya da değinmem lazım. Her zamanki Beşiktaş maçında olduğu gibi kendini baskı altında hissettiğini düşünüyorum. Bugün ilk yarıda Mensah'ın ikinci sarısını vermiyor. Onun ardından Rosier'in pozisyonu öncesindeki dirseği görmüyor ama bizim oyuncularımıza çok kolay kart çıkarıyor. Her maçta olduğu gibi bugünkü maçta da tekrarlandı. Mete hoca nedense Beşiktaş maçlarında çok fazla negatif konsantre oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kendisinden tavsiye alabileceğim bir durum ortada görmüyorum"

Haberin Devamı

Basın mensuplarının Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kendisine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Emre Kocadağ, "Evet, kendisi de hafta içi bir açıklama yaptı bizim açıklamamızın üstüne. Tabii kendisi bir tavsiyede bulunmuş bize. Ben 39 yaşındayım. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde 5 tane kupa gördüm. 3'ü şampiyonluk. Kendisinden tavsiye alabileceğim bir durum ortada görmüyorum. Geçmiş itibarıyla bize tavsiye verebilecek bir durumda olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Emre Kocadağ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı