Fenerbahçe 2-1 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u ağırladı.
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazanarak zirvedeki Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile öne geçen Fenerbahçe, devreye üstün girdi.
Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Mesut Özil çıktı ve sarı-lacivertli formayla Kadıköy'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Skoru belirleyen gol ise 85. dakikada Giresunspor'da Doukara'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 2 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe'nin puanı 13 oldu. Giresunspor ise 1 puanda kaldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Rossi'nin ortasında arka direkte topa dokunan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
20. dakikada yapılan ortada Balde, meşin yuvarlağı Traore'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, top üstten dışarı gitti.
22. dakikada solda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde uygun durumdaki Valencia'yı gördü. Valencia'nın şutunda, top yandan dışarı çıktı.
29. dakikada sağdan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.
33. dakikada topla ceza sahasına giren Mesut Özil'in şık pasında, uygun durumda topla buluşan Rossi'nin şutunda top kalecide kaldı.
39. dakikada GZT Giresunspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Diabate'nin ortasında meşin yuvarlak Mert Hakan Yandaş'ın koluna çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Balde'nin şutunda, top direkten oyun alanına döndü.
48. dakikada sağda topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Valencia'nın ortasında, altıpasta Mesut Özil topa dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın kaleciye geri pasında araya giren Berisha, kazandığı topu ceza sahası içinde bulunan Mesut Özil'e aktardı. Mesut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
85. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sol tarafta topla buluşan Doukara'nın ceza alanı dışından çaprazdan sert vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-1.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Diego Rossi, Valencia
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate