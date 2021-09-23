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Son dakika: Süper Lig'de erken gollerin haftası! Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Son dakika: Süper Ligde erken gollerin haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 6. haftası, en erken gollerin atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe'yi Giresunspor'u konuk ettiği maçta 2. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, bu sezonun rekorunu kırarken, Trabzonspor'da da benzer bir başarı yaşandı.

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Spor Arena Detay - Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile bulduğu gol, bu sezon en erken atılan gollerden biri oldu.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Max Meyer'in yerine Mert Hakan Yandaş'a, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Mesut Özil'e, Mergim Berisha'nın yerine Enner Valencia'ya ve Dimitris Pelkas'ın yerine Diego Rossi'ye şans verdi.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe Giresunspor maç

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SAVUNMA DEĞİŞMEDİ

Pereira, GZT Giresunspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu.

Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş'a şans veren Pereira, kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Pereira'nın hücumdaki üçlüsünde ise Diego Rossi, Mesut Özil ve Enner Valencia yer aldı.

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Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miguel Crespo, Filip Novak ve Burak Kapacak ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe-Giresunspor maçında ufak çaplı yangın Kontrol altına alındı

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FERDİ'DEN EN ERKEN GOL

Sarı-lacivertli takım, mücadeleye çok hızlı başladı ve Diego Rossi'nin asisti sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun 2. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Genç futbolcunun 1 dakika 58. saniyede bulduğu gol, Fenerbahçe'nin bu sezonki en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan önce iç sahadaki en erken golü, 2019 Ocak ayında Yeni Malatyaspor'a karşı 1 dakika 31. saniyede Mehmet Ekici kaydetmişti.

Son dakika: Süper Ligde erken gollerin haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

ERKEN GOLLERİN SEZONU

Süper Lig'in 6. haftası, hem takımların hem de Süper Lig tarihinin en erken gollerine sahne oldu.

Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'e karşı henüz 9 saniye 18. salisede takımını öne geçiren golü kaydetti.

Muhammet Demir'in bu golü, Süper Lig tarihinin en erken golü oldu.

CORNELIUS DA 1 DAKİKA DOLMADAN ATTI

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Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor'da Andreas Cornelius, maçın henüz 43. saniyesinde ağları havalandırdı.

Başarılı futbolcunun bu golü, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golü oldu. Ayrıca Cornelius, 2014/15 sezonundan beri bordo-mavili takımın en erken golünü atmış oldu.

Son dakika: Süper Ligde erken gollerin haftası Fenerbahçe-Giresunspor maçında da oldu, rekorlar...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig