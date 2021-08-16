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GeriFutbol Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: "Komünist partisi gibi!"
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Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: "Komünist partisi gibi!"

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Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: "Komünist partisi gibi!"

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’dan sarı lacivertli takım için ilginç yorum: “Beğeniyorum Ali Koç’un yarattığı takımı. Ernesto var, Nazım var, Ozan var. Tek sorun, hala iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek!”

Koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ve zaman zaman sarı lacivertli takım hakkında sosyal medyadan yaptığı yorumları büyük ilgi gören piyanist Fazıl Say, yine çok ses getiren bir tweet attı.

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Dünyaca ünlü sanatçı, “Beğeniyorum Ali Koç’un yarattığı takımı. Komünist Partisi gibi. Ernesto var, Nazım var, Ozan var. Tek sorun; hâlâ iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” diye yazdı.

Say’ın bu tweeti 2 saat içinde 6 binin üstünde beğeni alırken, 450 defa da retweet edildi.

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Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: Komünist partisi gibi

Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: Komünist partisi gibi

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