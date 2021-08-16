Fazıl Say’dan ilginç Fenerbahçe yorumu: "Komünist partisi gibi!"

Koyu Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ve zaman zaman sarı lacivertli takım hakkında sosyal medyadan yaptığı yorumları büyük ilgi gören piyanist Fazıl Say, yine çok ses getiren bir tweet attı.

Dünyaca ünlü sanatçı, “Beğeniyorum Ali Koç’un yarattığı takımı. Komünist Partisi gibi. Ernesto var, Nazım var, Ozan var. Tek sorun; hâlâ iyi oynamıyorlar. Teknik direktör olarak Stalin gibi biri lazım demek” diye yazdı.

Say’ın bu tweeti 2 saat içinde 6 binin üstünde beğeni alırken, 450 defa da retweet edildi.

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