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Fatih Terim'den deprem açıklaması! "Ablam iyi, önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim"

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#Fatih Terim#Deprem#Hatay
Fatih Terimden deprem açıklaması Ablam iyi, önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 11:48

Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yakınları Adana'da bulunan Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de yaşanan depremler Avrupa basınının da gündeminde yer alıyor. 6 Şubat günü yaşanan depremlerin ardından dün akşam iki kez daha deprem oldu. Fatih Terim, İtalyan basınına memleketi Adana'dan da hissedilen deprem hakkında konuştu.

Adana'da yakınları yaşayan Fatih Terim, İtalyan basınından Notizie'ye verdiği demeçte, ablasıyla iletişim kurduğunu belirterek "Öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." dedi.

"İSTANBUL'DA DEPREM PEK HİSSEDİLMEDİ"

Tecrübeli teknik adam, yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da sözlerine ekleyerek, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile... Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Yaşanan depremlerden etkilenen insanlar adına üzgün olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Maalesef hayat böyle, Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum. Bugün bu diğer kötü haber geldi." şeklinde konuştu.

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