Fatih Terim, depremin 48. saat mucizesi Bensu Kural ile görüştü! 'Galatasaraylıyım ve sizi çok seviyorum'

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan ve 48 saatin ardından enkazdan çıkarılan Bensu Kural, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüntülü konuştu.

Fanatik Galatasaraylı olduğunu söyleyen Bensu'ya Fatih Terim, birlikte maça gitme sözü verdi.

TRT videosunda Bensu Kural ile Fatih Terim arasındaki diyalog şu şekilde:

Bensu: Galatasaraylıyım ve sizi çok seviyorum.

Fatih Terim: Ah canım benim. Peki... Galiba bir maça gitmek istemişsin değil mi?

Bensu: Evet. Maça gideyim ve sizden bir forma rica ediyorum.

Fatih Terim: Olur, tamam. Peki kimin forması olsun? İmzalatalım mı yoksa hepsine?

Bensu: İmzalı olsun, sizin imzanız...

Fatih Terim: Herkese imzalatalım, ben de imzalayayım olur mu?

Bensu: Olur.

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Fatih Terim: Seni de bir gün ben götürürüm, gel İstanbul'a.

Bensu: Tamam.

Fatih Terim: Ya sen gidersin ailenle ya beraber gideriz olur mu? Hiç merak etme götürürüm ben seni tamam mı? Ne zaman istersen İstanbul'a geldiğinde, maç da eğer İstanbul'daysa seni götürürüm. Demek iyi bir Cim Bomlusun he?

Bensu: Evet, en sevdiğim takım Galatasaray. Müthiş seviyorum onu.

Fatih Terim: Aferin, biz de seni çok seviyoruz. Aferin sana. Hayatın inşallah hep güzel olsun senin.

Bensu: Sağ olun.