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Christian Atsu’nun yürek burkan dramı! Ganalı oyuncunun depreme nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler var

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#Deprem#Christian Atsu#Hatayspor
Christian Atsu’nun yürek burkan dramı Ganalı oyuncunun depreme nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler var
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Depremde oturduğu bina yıkılan Hataysporlu futbolcudan hâlâ haber yok. Galibiyet golünü attığı Kasımpaşa maçından sonra takım arkadaşı Sam Adekugbe’nin evine giden Christian Atsu, 03.30’da Rönesans Rezidans’taki kendi evine geçti. Depremde yan yatıp devrilen 11 katlı binanın 9. katında oturan Atsu’nun akıbeti o andan sonra adeta bir sır perdesiyle örtüldü. Depreme otoparkta yakalandığını söyleyen de var, binanın yana devrilmesi sonucu boşluktan kayıp düştüğünü iddia eden de...

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Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde spor dünyası da ağır kayıplar verdi. Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu’nun durumu, Türkiye’nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’da da merak ediliyor...

Oysa ki depremden bir gün önce Atsu belki de hayatının en mutlu anlarını yaşamıştı. Ganalı forvet oyuncusu, Kasımpaşa ile oynadıkları maçın 90+7. dakikasında frikikten attığı golle takımını 1-0 galibiyete taşımanın sevinci içerisindeydi. Golden sonra yanına koştuğu teknik direktör Volkan Demirel’in, kendisini kucaklayıp havaya kaldırdığı anın görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

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Christian Atsu’nun yürek burkan dramı Ganalı oyuncunun depreme nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler var

ADEKUGBE’Yİ ZİYARET ETTİKTEN SONRA EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Kim bilebilirdi ki, bu görüntülerden birkaç saat sonra bir trajedinin kurbanı olacağını... Maçtan sonra takım arkadaşı Sam Adekugbe’nin evine giden Christian Atsu, galibiyet golünü atmanını verdiği mutlulukla eğlendi, sohbet etti. Saat 03.30 sularında oradan ayrılıp 11 katlı Rönesans Rezidans’ın A-1 Blok 9. katındaki kendi evine giden Atsu’nun akıbeti bu andan sonra adeta bir sır perdesiyle örtüldü. Zira Ganalı futbolcunun ne yaptığı, depreme nerede ve nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler geliyor. Kulüp yetkilileri ve düne kadar enkaz başında bekleyen Türkiye’deki Ganalı futbolcuların menajeri Murat Uzunmehmet’ten aldığımız bilgiler şu şekilde...

Christian Atsu’nun yürek burkan dramı Ganalı oyuncunun depreme nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler var

AİLESİ VE YAKINLARI ENKAZ BAŞINDAN AYRILMIYOR

Christian Atsu’nun ağabeyi İsaac Twasam, kız kardeşi Atsupi, arkadaşı Katolon Comoe, İngiliz menajeri Nana Sechere, menajer Murat Uzunmehmet ve asistan Mohamed Sumalia, depremde yana yatan Rönesans Rezidans’taki arama kurtarma çalışmalarını ilk günden beri yerinde takip ediyor. Atsu’nun Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Kayserisporlu Bernard Mensah da sakatlığının tedavisi için gittiği Portekiz’den döner dönmez Hatay’a geldi. Mensah, şehirde konaklayacak otel bulunmaması nedeniyle, Atsu’nun yakınları için şoförlü bir minibüs kiraladıktan sonra Kayseri’ye döndü.

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Christian Atsu’nun yürek burkan dramı Ganalı oyuncunun depreme nasıl yakalandığı konusunda çelişkili bilgiler var

iDDiA 1: ARABASINI ALMAK iÇiN iNDiĞi OTOPARKIN ÜZERiNE 11 KATLI BiNA ÇÖKTÜ

Hatayspor yetkililerinin iddiasına göre Christian Atsu, 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de yaşanan 7.7 şiddetindeki ilk depremde, o dakikalarda uyumamış olduğu için bir şekilde kendini dışarı atmayı başarıyor. Ardından otomobilini çıkarmak için Rönesans Rezidans’ın arka bölümündeki kapalı otoparka iniyor, bu sırada 11 katlı dev bina otoparkın üstüne doğru yan yatarak çökünce enkaz altında kalıyor.

iDDiA 2: BiNA YAN YATINCA OLUŞAN BOŞLUKTAN DÜŞMÜŞ OLABiLiR

Menajer Murat Uzunmehmet şunları söyledi: “Kurtarma ekipleri önce otoparka yoğunlaştılar. Cumartesi günü otopark bölümünden sesler geldiği iddia edildi umutla çalışıldı ancak maalesef ne canlıya ne de cesete rastlanmadı. Bu yüzden A-1 bloğuna tekrar yoğunlaşıldı. Pazartesi ve salı bu bloktan 10 cenaze çıktı. Atsu’nun ise sadece 1 çift spor ayakkabısı bulundu. Bina yan yatınca aralara kaymış olabileceğinden kaygılıyız. Umudumuzu yitirmedik bekliyoruz.

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#Deprem#Christian Atsu#Hatayspor

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