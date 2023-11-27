Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Galatasaray bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor

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Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından hakem kararları hakkında konuştu.

"AÇIKLAMAYI BU HAKEMİ ORAYA ÇIKARANLAR YAPMALI"

Kulübün resmi hesabından bir açıklama yayımlayan Süleyman Hurma, "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerine yer verdi.

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN BENİMLE VE BİZİMLE PROBLEMİ VAR"

Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'nin "Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Süleyman Hurma, sert ifadeler kullandı.

Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, "Galatasaray, bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Yayına bağlanırsam, 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşmek istiyorum, iyi değilim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle ve bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın, o hakem penaltımızı vermedi. Ancak sonrasında Gaziantep maçını yönetti. Kadın takımımıza, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler." ifadelerini kullandı.

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ATILAY CANEL: "11 ARKADAŞIMIN EMEĞİNİN HEBA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve emeklerinin heba olduğunu aktararak, “Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR’daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen arkadaşların, sağlık ekibimizin, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.