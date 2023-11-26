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Fenerbahçe yenilgisi sonrası Can Keleş'ten hakem tepkisi: Bazı insanlar nedeniyle kolay bir maçı kaybetmek üzücü

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#Fatih Karagümrük#Can Keleş#Fenerbahçe
Fenerbahçe yenilgisi sonrası Can Keleşten hakem tepkisi: Bazı insanlar nedeniyle kolay bir maçı kaybetmek üzücü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 22:00

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te futbolcular Can Keleş ve Levent Mercan konuştu.

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Fatih Karagümrüklü oyuncular Can Keleş ve Levent Mercan, Fenerbahçe yenilgisini değerlendirdi.

"BİRKAÇ KARARLA BİR MAÇ ALINMAMASI LAZIM"

Çok iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden Levent Mercan, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum 3 puanı aldılar. İlk yarı çok iyi başladık. Çok iyi mücadele ettik. Pozisyona girdik. İkinci yarı hemen 2 gol yedik. Çok iyi mücadele ettik. Birkaç kararla bir maç alınmaması lazım. Yapacak bir şey yok" dedi.

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"GOL ATTIM AMA 3 PUAN DAHA ÖNEMLİYDİ"

Maçın 54. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Can Keleş, "Gol attım ama 3 puan daha önemliydi. Bazı insanlardan dolayı böyle kolay bir maçı kaybetmek üzücü. Takım olarak çok iyi performans sergiliyoruz. Benim için gol önemli değil. 3 puan önemli. Bugün de 3 puanı hak ettik" sözleriyle tepki gösterdi.

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#Fatih Karagümrük#Can Keleş#Fenerbahçe

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