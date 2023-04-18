Eski hocalarından Fenerbahçe file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a büyük övgü: Sadece kalenin değil takımın da lideri olacak

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Bu sezon sadece kupadaki İstanbul ve Rize maçlarında kaleye geçen, ligde ise ilk kez cumartesi günü Altay’ın yokluğunda Ankaragücü önünde şans bulan İrfan Can, Altay Bayındır’ın ameliyat edileceğinin açıklanmasının ardından önemli bir fırsat yakaladı. 24 yaşındaki eldiven hem lig hem kupa şampiyonluğu yolunda önemli bir görev üstlenecek.

FENERBAHÇE’DE YENİDEN DOĞDU

Göztepe’deki performansı sonrası adı büyük kulüplerle anılırken çocuğunu kaybettiği dönemde bir maçta taraftarın ailesine yönelik ettiği küfürlere karşılık verince İzmir ekibi İrfan Can’ı geçen yıl mart ayında kadro dışı bırakmıştı. Ağustosta Fenerbahçe’ye imza atana kadar futboldan kopan başarılı kaleci, Jesus ile adeta yeniden doğdu. Kısa sürede sağlam Fenerbahçeli oyuncuya dönüştü, özellikle Ankaragücü maçındaki sevinciyle gönüllere taht kurdu.

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İrfan Can’ı yetiştiren hocaları da büyük bir sorumluluk alan eski öğrencilerini Hürriyet’e anlattı.

BEKiR ARPACI: (GÖZTEPE’NiN ESKi KALECi ANTRENÖRÜ): GÖSTERECEĞi PERFORMANS

KADERiNi BELiRLEYECEK

İrfan Can’ı Adana’da oynarken uzun süre yakın takibe aldık. Lider özellikleri olan, istekle çalışan, istikrarlı, bire birde çok başarılı bir kaleci.

Fenerbahçe’de başarılı olacağına inanıyorum. Ancak Ankaragücü maçıyla başlayan ve lig sonuna kadar sergileyeceği performans kaderini belirleyecek. Çok iyi karakterli, kendisini her daim destekleyen eski bir sporcu olan mükemmel bir eşe sahip bir kaleci. İrfan da eşine ailesine çok bağlı, evinden antrenmana gider dışarıda sadece eşiyle görebileceğiniz bir insandır. Son maçtaki performansıyla ilgili ona tebrik mesajı yazdım ve güvenimi ilettim.

EYÜP ARIN (ADANASPOR’UN ALT YAPI SORUMLUSU): ODAKLANDIĞI ZAMANLARDA KUSURSUZ BiR KALECiDiR

İrfan Can 9 yaşında bize geldi. Yeteneğini gördük A takım hocalarıyla görüşüp onu 16 yaşında A takıma verdik, 17 yaşında ilk kez Elazığ maçında oynadı. Kişilik, karakter olarak mükemmel bir çocuk, gelişime açık. Çalışmayı çok sever. Hep üzerine koyarak ilerledi Bizi hiç unutmadı, arada arar hatırımızı sorar. Odaklandığı zaman kusursuz bir kalecidir. Zaman zaman oyundan kopabiliyor umarım aradan geçen süreçte bu yönünü atlatmıştır. Refleksleri, yan topları çok iyidir, boy avantajı da onun en güçlü yönü. Ayaklarını da çok iyi kullanır.

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CEM KURTAR: (ADANASPOR ALTYAPI KALECi ANTRENÖRÜ): FENERBAHÇE KULÜBESiNDE BiR PANTER GiBi DURUYOR

Bizim bir taraftarımızın oğlu. Babası da İrfan gibi uzun boylu. Benim elime geldiğinde 9 yaşında bir çocuktu. Saygılı, kalbinde kötülük olmayan içi dışı bir çocuk. Beni bir kere bile üzmedi, sıfır sorunlu bir çocuktur. Aslında tipik bir çizgi kalecisiydi ama üzerine koya koya gelişti. Göztepe ona elbette katkı sağladı ama F.Bahçe’de çok olgunlaştı. Kulübede otururken bile farklı bir İrfan Can görüyorum. Kulübede ile hırslı ve panter gibi duruyor.

Çizgi kalecisi olarak rakibe ve topa reaksiyonları çok iyiydi ama çıkış yaparken tedirgindi. Bu eksik yanını Göztepe’de yaşadı. Ama son maçta 2 kez çıktı, birinde topu kurtardı. Yediği golde de ayaklarıyla topu çıkardı ama Szalai uzaklaştıramayınca gol oldu. İrfan’da F.Bahçe katkısını net olarak görüyorum. Sürekli oynarsa iyi yerlere gelecektir.

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