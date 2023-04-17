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Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması! Bel fıtığı ameliyatı olacak...

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Ameliyat
Fenerbahçeden Altay Bayındır açıklaması Bel fıtığı ameliyatı olacak...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 10:07

Fenerbahçe, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı olan ve son zamanlarda ağrıları artan Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, bir süredir bel fıtığı rahatsızlığı olan ve son zamanlarda ağrıları artan Altay Bayındır'ın ameliyat olacağını duyurdu.

25 yaşındaki file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu tahmin ediliyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Kaptanımız Altay Bayındır’ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Ameliyat

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