Enner Valencia, Fenerbahçe tarihine geçmeye çok yakın

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Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna fırtına gibi devam eden Fenerbahçe, gol açısından da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Süper Lig'de 35 gol atan ve lider konumda bulunan Jorge Jesus'un takımı UEFA Avrupa Ligi'nde lider olarak çıktığı grubunda da 13 golle en skorer takımdı.

GEÇEN SEZON SERDAR DURSUN, BU SEZON VALENCIA

Geçtiğimiz sezon gol yükünün ağırlıklı olarak Serdar Dursun'da olduğu Fenerbahçe, bu sezon golcüleriyle çok mutlu. Enner Valencia tüm kulvarlarda 14 gol, Batshuayi 8 gol ve İrfan Can Kahveci 6 gol attı.

Çubuklu formayla 89 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Sivasspor 'a attığı golle Fenerbahçe formasıyla 40. kez ağları sarsmayı başardı. Fanatik'in haberine göre Valencia, 11 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.



FENERBAHÇE TARİHİNİN EN GOLCÜ 10 OYUNCUSU

1. Alex - 171 gol

2. Aykut Kocaman - 160 gol

3. Semih Şentürk - 87 gol

4. Elvir Bolic - 76 gol

5. Moussa Sow - 75 gol

6. Tuncay Şanlı - 74 gol

7. Oğuz Çetin - 57 gol

8. Mert Nobre - 55 gol

9. Tanju Çolak - 54 gol

10. Fernandao - 50 gol

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