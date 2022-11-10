Son Dakika: Beşiktaş'tan transferde Miha Zajc sürprizi! Sözleşmesi uzatılmazsa...

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Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Beşiktaş, ligin dengelerini değiştirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan da takımın eksiklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli hocanın hazırlayacağı rapor, siyah-beyazlı takımın devre arasında yapılacak transferlerini şekillendirecek. Güneş'in sol bek ve stoperin yanı sıra orta sahaya takviye planladığı gelen bilgiler arasında...

Sabah'ın haberine göre; bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin merkez orta sahası Miha Zajc'ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Ancak bu transfer büyük ihtimalle sezon sonunda gerçekleşecek.

MUKAVELESİ UZATILMAZSA TEKLİFTE BULUNACAKLAR

Zajc'ın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş yönetiminin bu durumu fırsata çevirip, 28 yaşındaki futbolcu ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

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Ancak öncelikle oyuncunun sarı-lacivertli takımdaki durumunun netleşmesi beklenecek. Fenerbahçe yönetiminin, Sloven yıldızın mukavelesini uzatmaması durumunda Beşiktaş'ın harekete geçip, Zajc'a resmi teklifte bulunacağı ifade edildi.

5 KEZ 11'DE OYNADI

Miha Zajc, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da 11 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 5 kez ilk 11'de yer alıp, 513 dakika sahada kalan Sloven futbolcu 2 gol ve 1 asist üretti.