Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Sadece Fenerbahçe beni gönderdi, Galatasaray ve Fatih Terim..."

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Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' isimli programa konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Galatasaray'da oynadığı kadrodan Fenerbahçe'den ayrılmasına kadar birçok konuda dikkat çeken sözler kullandı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇELİYDİK"

Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Zeytinburnu başkanı Süleyman başkan kızmıştı bana. Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum. Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti. Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır.

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"BUGÜNLERE GELMEM GALATASARAY SAYESİNDE"

Biz tamamen doğaçlama oynadık genç takımlarda. Bütün antrenörlerimiz bizi eğitmeye çalıştı. Bülent Ünder benim için çok değerli bir hocaydı. Galatasaray'a gelmemde vesile olanlardan biriydi. Süreç çok çabuk gelişti. Ben doğru eğitildiğimi düşünüyorum.

Bugünlere gelmem, Fenerbahçe forması giyip kaptanlığa uzanmam, Galatasaray'da geçirdiğim yıllar sayesindedir.

"TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK OYUNCU HAGI"

Mükemmel bir duyguydu. Çocukken şöhretin hazzı bambaşka. Sahaya çıkıyorsunuz sizi alkışlıyorlar. Futbol hayatımda cümlelerle anlatamayacağım duygular yaşattı. Hagi'nin yerine oyuna girmek zor bir duygu.

Türkiye'de gördüğüm en büyük oyuncu Hagi'ydi. Dünyada da gördüğüm 4. ya da 5. oyuncuydu.

"FATİH TERİM'İN EMEĞİ ÇOKTUR"

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en iyi kadro, tartışmasız Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrodur.

Fatih Hoca'nın bizde çok emeği vardır. Bizim hep iyi olmamızı isterdi. Fatih Terim'i kızdırmıştım, bir sefer antrenmana geç kalmıştım. Okan Hoca'yı almaya gitmiştim. Trafiğe takıldık ve geç kaldık. Beni 3-4 gün antrenmana almadı.

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"SADECE FENERBAHÇE BENİ GÖNDERDİ"

Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi. Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim.

Oynadığım takımların hepsinden kendi isteğimle ayrıldım. Sadece Fenerbahçe beni gönderdi.

Inter'de başkan beni çok seviyordu, kalmamı istedi. Sakatlığımı toparlayabileceğimi söyledi ancak ben gitmek istedim. En büyük pişmanlığım bu. Kasığımda problem başladı. 1-1.5 sene atlatamadım.

"SOKAKTA SEVİLMEDİĞİMİ İLK KEZ FENERBAHÇE'DEYKEN HİSSETTİM"

Ben Inter'den Newcastle'a gittiğimde Fenerbahçe çok büyük bir teklif yapmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olacağım zaman Adnan Polat'la görüştüm. Fenerbahçe'nin bir teklifi var. Size bir söz vermiştim. Bunu siz bilin önce dedim. O da 'hayırlısı olsun' dedi.

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Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim.

Ben sokaktayım. Fenerbahçe de hep sokakta. Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü Fenerbahçe'ye borçluyum.