Son dakika: Fenerbahçe'de ayrılık! Tisserand Suudi Arabistan yolcusu...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Marcel Tisserand için sıcak bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand için Suudi Arabistan ekibi El Ittifaq ile prensip anlaşmasına vardı. Kongolu stoperin Suudi Arabistan ekibiyle yapacağı görüşmeler sonrasında transfer resmilik kazanacak.

Marcel Tisserand 2020/21 sezonu başında Wolfsburg'dan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 54 maça çıkıp 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Tisserand Fenerbahçe'de bu sezon yalnızca Dinamo Kiev maçlarında süre aldı.

El Ittifaq, Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i 2.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Pelkas Hull City'ye gidiyor

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Marcel Tisserand'ın yanı sıra Dimitris Pelkas'ın da takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ile Hull City, Pelkas için prensip anlaşmasına vardı.

28 yaşındaki Pelkas bu sezon Jorge Jesus yönetiminde hiçbir resmi maçta süre alamadı.