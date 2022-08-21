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Son dakika: Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Moussa Marega

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#Transfer#Fenerbahçe#Moussa Marega
Son dakika: Fenerbahçede forvete yeni aday: Moussa Marega
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 11:37

Forvete transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son aday Moussa Marega! Geçen sezon da Sarı-lacivertli kulübün gündemine giren ancak Al Hilal'e transfer olan Malili golcü için Fenerbahçe'nin fiyat araştırması yaptığı iddia edildi.

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Transfer dönemi boyunca ismi Fenerbahçe ile anılan forvetlere bir yenisi daha eklendi: Moussa Marega. 31 yaşındaki Malili futbolcu geçen sezon da gündeme gelmiş ancak Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal’e imza atmıştı. Marega, 2015-2021 yılları arasında Maritimo, Guimaraes ve Porto olmak üzere Portekiz Ligi’nde forma giydi.

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Marega, Jorge Jesus’un çok yakından tanıdığı bir isim. Fanatik'in haberine göre deneyimli teknik adam, listedeki diğer oyuncularla anlaşma sağlanamaması halinde Malili forvetin transfer edilebileceği yönünde yönetime fikir sundu.

İndirim yapması şart

Fenerbahçe’nin de bunun üzerine Moussa Marega’nın maliyeti için araştırma yapmaya başladığı belirtildi. Başarılı oyuncunun takımında mutsuz olduğu ve Avrupa’ya dönmek istediği iddia edildi. Ancak Marega, Suudi Arabistan’da bonuslarla birlikte senelik 6 milyon Euro’dan fazla kazanıyor ve 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun transfer edilebilmesi için maaşında ciddi oranda indirime gitmesi gerekecek.

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