Emre Belözoğlu maç bitmeden sahayı terk etti! Abdullah Avcı şaşırdı... | "İntikam almaya çalışıyorlar"

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Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün Trabzonspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam eden maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı tebrik ederek soyunma odasına doğru yöneldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu'na seslenerek bir şeyler söyledi. Daha sonra Abdullah Avcı'yı tekrar kutlayan ve kulağına bir şey söyleyen Belözoğlu soyunma odasına gitti.

NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

Sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun erkenden sahayı terk etmesi konuşulurken nedeninin rahatsızlık olduğu bildirildi. Emre Belözoğlu'nun maç içinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle erkenden soyunma odasına gittiği öne sürüldü.

MAÇ İÇİNDE RAHATSIZLIK YAŞADI

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında maçın stresinden dolayı rahatsızlık yaşadı. Genç antrenörün yardımcısı, Emre Belözoğlu'nun kafasına masaj yaptı.

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MAÇ SONU AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını ifade eden Emre Belözoğlu, "Üzgünüm, burada futbolcu grubu elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı. Trabzonspor bize alan vermesine rağmen kullanamadık. Trabzonspor'u tebrik ederim." dedi.

"ÜRETKENLİK KONUSUNDA SIKINTIMIZ VAR"



Trabzonspor’un kendilerinden daha kaliteli bir takım olduğunu dile getiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Burada iki tane birbirine benzer oyun planı ile çıkmış takımın maçında top bize geçtiğinde basit hatalar yaptık. Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteli bir takım. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Açıkçası üzgünüm. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu maç da dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik. Son beş maçta görünen o ki bu kadar basit hatalar olmamalı. Pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda sıkıntımız var gibi görünüyor. Oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



"SAHANIN İÇİNDE İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞAN HAKEMLERLE BİZİM İŞİMİZ KOLAY DEĞİL GİBİ GÖZÜKÜYOR"



Önümüzdeki sürecin kendileri için daha da zor geçeceğini söyleyen Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz. Ben oyuncuların maksimumunu vermeye çalıştığını görüyorum. Ama Ankaragücü’ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Federasyonundan, hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi saha içinde veririz. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa, cezası varsa, bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var. Biz iki tane gol attık, ikisinin de VAR ile alakası yok. Burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de ekmeğimizin peşinde olduğumuz yer" dedi.