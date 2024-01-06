Adana Demirspor'da Yusuf Sarı depremi! Gözyaşlarını tutamadı, maç sonu sitem etti

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Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda golsüz berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 89. dakikasında Adana Demirspor'un hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf Sarı, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kaldı.

Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen milli futbolcu, oyuna devam edemezken gözyaşlarını tutamadı.

Yusuf Sarı'nın yerine 90+1. dakikada Zeneli oyuna dahil oldu.

Milli futbolcunun sakatlık durumu yapılacak sağlık kontrolünün ardından netleşecek.

TRANSFERİN GÖZDE İSMİ

Adı Süper Lig'de Beşiktaş'la anılan Yusuf Sarı'nın, Avrupa'dan da taliplerinin olduğu sıkça gündeme geliyordu.

"YUSUF SARI İÇİN LİF ATMASI VEYA ADALE YIRTILMASI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Mücadelenin son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı ile ilgili ise Cengiz Hoşfikirer, "Yusuf’un sorunu yok MR çekilecek, sonra netleşecek ya adale yırtılması ya da lif atması diye düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz şeylerin daha hafifi olur" ifadelerini kullandı.

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SAKATLIK SONRASI SİTEM ETTİ

Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, “Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” ifadelerini kullandı.