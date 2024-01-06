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12 gollü maçta Yusuf Yazıcı şov! 4 gol katkısı yaptı

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Fransa
12 gollü maçta Yusuf Yazıcı şov 4 gol katkısı yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 18:45

Fransa Kupası'nda Yusuf Yazıcı'nın 4 gole katkı yaptığı karşılaşmada Lille, ilk devresini 7-0 önde kapattığı maçta Golden Lion FC takımını 12-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa Kupası'nda Lille'in Golden Lion FC takımını 12 golle geçtiği maçı boş geçmedi.

Fransa Kupası'nda Yusuf Yazıcı'nın 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Lille, amatör takım Golden Lion FC karşısında ilk devreyi 7-0 önde tamamladı.

Lille'in ilk 45 dakikadaki gollerini 11 ve 45. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 25, 36 ve 75. dakikalarda Jonathan David, 33, 41 ve 42. dakikalarda Zhegrova kaydetti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

Lille'in ikinci devredeki gollerini 57'de Tiago Santos, 64 ve 78'de Hakon Arnar Haraldsson, 89'da Amine Messoussa attı.

4 GOLE KATKI YAPTI

Yusuf Yazıcı, ilk yarı ve ikinci yarıda birer asist yaparak karşılaşmayı 2 gol ve 2 asitle tamamladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon çıktığı 24 maçta 9 gol, 3 asist kaydetti.

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Fransa

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